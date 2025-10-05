  1. हिन्दी समाचार
  Himachal Snowfall : हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी , रोहतांग दर्रा बंद , शहरों में ठंडक

Himachal Snowfall : हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी , रोहतांग दर्रा बंद , शहरों में ठंडक

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई हैं। खबरों के अनुसार, रविवार को रोहतांग दर्रे और धौलाधार पर्वतमाला समेत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह ताजा बर्फबारी हुई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

