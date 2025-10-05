Himachal Snowfall : हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी , रोहतांग दर्रा बंद , शहरों में ठंडक

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई हैं। खबरों के अनुसार, रविवार को रोहतांग दर्रे और धौलाधार पर्वतमाला समेत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह ताजा बर्फबारी हुई।धौलाधार पर्वतमाला (Dhauladhar Range) पर हल्की बर्फबारी और कांगड़ा तथा चंबा जिलों के कुछ हिस्सों में रात भर हुई बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी शहरों में तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है।

धर्मशाला, मैकलोडगंज, कांगड़ा, पालमपुर, डलहौजी, चंबा और भरमौर में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया, जहां पिछले कुछ दिनों की गर्म धूप की जगह अचानक ठंड ने ले ली।

प्रशासन ने रोहतांग दर्रे (Rohtang Pass) पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है और यात्रियों को इस मार्ग से न गुजरने की सलाह दी है।

मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है। तीन दिनों तक ओलावृष्टि (hailstorm) की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में कल रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर अगले तीन दिनों (7 अक्तूबर) तक देखने को मिलेगा।