17 अगस्त 2025 का राशिफल : रविवार को बन रहे सुनफा योग में सूर्यदेव की कृपा से इन राशिवालों को होगा चौतरफा लाभ, देखें अपना राशिफल

रविवार, 17 अगस्त को सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस प्रभावशाली योग में सूर्यदेव वृषभ, सिंह सहित 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे और उन्हें खूब लाभ दिलाएं। रुके हुए सारे काम पूरे होंगे और उत्तम संपत्ति प्राप्त हो सकती है। समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी।

Horoscope, 17 August 2025 : रविवार, 17 अगस्त को सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस प्रभावशाली योग में सूर्यदेव वृषभ, सिंह सहित 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे और उन्हें खूब लाभ दिलाएं। रुके हुए सारे काम पूरे होंगे और उत्तम संपत्ति प्राप्त हो सकती है। समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आर्थिक मामलों में लाभ कमाएंगे और धन में भी वृद्धि होगी। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से विस्तार से जानते हैं अपना राशिफल।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्रोध से बचें। नौकरी में बदलाव और तरक्की के अवसर। आज वाहन सुख संभव।

वृषभ – आज आत्मविश्वास व चिंताएं साथ रह सकती हैं। आज शैक्षिक क्षेत्र में सफलता, पारिवारिक तनाव से दूरी बनाये।

मिथुन – आज के दिन अच्छा है। धन का लाभ होगा। व्यापार अच्छा चलेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक स्तर में वृद्धि हो सकती हैं।

कर्क – आज का दिन शुभ हैं। आज बेचैनी के बावजूद नए कारोबार की शुरुआत और पिता से धन प्राप्ति,आय में वृद्धि।

सिंह – आज कारोबार में लाभ और शैक्षिक कार्य के लिए स्थान परिवर्तन संभव हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई मन लगेगा। आज दिन अच्छा बीतेगा।

कन्या – आज दोस्तों से सहयोग और कारोबार में बदलाव के योग हैं। आज दौड़-भाग अधिक रहेगी। आज शत्रु परास्त रहेंगे।

तुला – आज भय और नकारात्मक विचारों से बचें। आज नौकरी में तरक्की के योग और कार्यक्षेत्र में वृद्धि। व्यापार से धन लाभ हो सकता हैं।

वृश्चिक – आज परिवार में सहयोगी। आज कारोबार में कठिनाइयाँ,संयम आवश्यक। आज वाहन चलाते समय सावधान रहे।

धनु – आज मन प्रसन्न रहेगा। पठन-पाठन में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान मिलेगा। आय में वृद्धि, खर्च बढ़ने की संभावना।

मकर – आज मानसिक उतार-चढ़ाव, लेकिन शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से लाभ, आज कारोबार में वृद्धि, मित्रों से सहयोग।

कुंभ – आज आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा। बौद्धिक-शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगा। आज सेहत की ओर सचेत रहें।

मीन – आज आत्मविश्वास में वृद्धि। माता की सेहत पर ध्यान रखें। दौड़-भाग और खर्च बढ़ने की संभावना हैं। आज लाभ के अवसर।

