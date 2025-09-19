  1. हिन्दी समाचार
  3. Coock Tips : चावल और Dry fruits की खीर खाकर हो गए हैं बोर तो आज ही Try करें पनीर की खीर, यहां जाने Tips

आज  तक आप लोग चावल की खीर या ड्राईफ्रूट्स के खीर  खाये होंगे। लेकिन  क्या आप पनीर के खीर खाएं हैं ? जी हां ! अगर नहीं तो आज हम आप अपने इस आर्टिकल  में बताएँगे जिसे खाने के बाद आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। साथ ही मोस्टली  बनाने लगेंगे। आइए जानते हैं की इसे कैसे बनाएँ

By Aakansha Upadhyay 
 बनाने का समान

1 – दूध: 1 लीटर (फुल क्रीम)

2  – पनीर: 200 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)

3  – चीनी: 1/2 कप (या स्वादानुसार)

4  – इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच

5  – बादाम और पिस्ता: बारीक कटे हुए (सजावट के लिए)

6  – केसर: कुछ धागे (अगर चाहें तो)

बनाने की विधि

एक बर्तन में दूध डालकर मीडियम आंच पर उबालें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दें।

 –अब धीरे-धीरे कद्दूकस किया हुआ पनीर दूध में डालें। पनीर दूध में डालने के बाद लगातार चलते रहें जिससे गांठ न पड़े

 – धीमी आंच पर इसे 10-15 मिनट तक पकाएं। दूध गाढ़ा होने लगेगा और पनीर उसमें अच्छी तरह मिल जाएगा।

अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। 2-3 मिनट और पकाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए।

 – अगर आप केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी समय डाल दें। गैस बंद करें और खीर को थोड़ा ठंडा होने दें।

 – खीर को एक कटोरी में निकालें और ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाएं।

 – आप इस खीर को गरम या ठंडा दोनों तरह से खा सकते हैं। अगर आप ठंडा करके खाएँगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

 

