India 2026-27 Home Season Schedule : घर पर 5 टेस्ट, 9 वनडे और 8 T20I खेलेगा भारत, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

India 2026-27 Home Season Schedule : बीसीसीआई ने भारतीय टीम (सीनियर पुरुष) के 2026-27 के अंतरराष्ट्रीय घरेलू सीजन के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। आगामी सीजन में भारत घर पर 5 टेस्ट, 9 वनडे और 8 टी20आई खेलेगा। इस दौरान चार देशों की टीमें भारत का दौरा करने वाली हैं। 

बीसीसीआई के अनुसार, भारतीय टीम के आगामी घरेलू सीज़न में चार मेहमान टीमें — वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी-फॉर्मेट शेड्यूल में शामिल होंगी। इस सीज़न की शुरुआत (27 सितंबर, 2026) वेस्ट इंडीज़ के भारत दौरे से होगी। भारत दिसंबर 2026 में श्रीलंका की मेज़बानी करेगा। नए साल की शुरुआत में, जनवरी 2027 में ज़िम्बाब्वे तीन मैचों की ODI सीरीज़ के लिए भारत का दौरा करेगा।

इस सीज़न का समापन प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित ‘बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी’ के साथ होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी, 2027 को नागपुर में होगी। इस सीज़न में 17 शहरों में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे, जिनमें 5 टेस्ट, 9 वनडे और 8 टी20आई शामिल हैं।

वेस्ट इंडीज़ का भारत दौरा

27 सितंबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, पहला वनडे, तिरुवनंतपुरम

30 सितंबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, दूसरा वनडे, गुवाहाटी

3 अक्टूबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, तीसरा वनडे, मुल्लनपुर

6 अक्टूबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, पहला टी20आई, लखनऊ

9 अक्टूबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, दूसरा टी20आई, रांची

11 अक्टूबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, तीसरा टी20आई, इंदौर

14 अक्टूबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, चौथा टी20आई, हैदराबाद

17 अक्टूबर 2026: भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, पांचवां टी20आई, बेंगलुरु

श्रीलंका का भारत दौरा

13 दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका, पहला वनडे, नई दिल्ली

16 दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा वनडे, बेंगलुरु

19 दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा वनडे, अहमदाबाद

22 दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका, पहला टी20आई, राजकोट

24 दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा टी20आई, कटक

27 दिसंबर 2026: भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20आई, पुणे

जिम्बाब्वे का भारत दौरा

3 जनवरी 2027: भारत बनाम ज़िम्बाब्वे, पहला वनडे, कोलकाता

6 जनवरी 2027: भारत बनाम ज़िम्बाब्वे, दूसरा वनडे, हैदराबाद

9 जनवरी 2027: भारत बनाम ज़िम्बाब्वे, तीसरा वनडे, मुंबई

ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा

21-25 जनवरी 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट, नागपुर

29 जनवरी – 2 फरवरी 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, चेन्नई

11-15 फरवरी 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट, गुवाहाटी

19-23 फरवरी 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चौथा टेस्ट, रांची

27 फरवरी – 3 मार्च 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पांचवां टेस्ट, अहमदाबाद

