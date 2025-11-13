Sexual Harassment Video : स्कैन के दौरान रेडियोलॉजिस्ट ने महिला के गुप्तांगों को छुआ, पति के कहने पर चुपके से किया रिकॉर्ड

  1. हिन्दी समाचार
कर्नाटक से सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल में एक स्कैनिंग सेंटर में एक रेडियोलॉजिस्ट स्कैन के दौरान एक महिला का यौन उत्पीड़न करता हुआ दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली। कर्नाटक से सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल में एक स्कैनिंग सेंटर में एक रेडियोलॉजिस्ट स्कैन के दौरान एक महिला का यौन उत्पीड़न करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या हुआ। पिछले हफ़्ते, एक महिला और उसका पति अनेकल के एक सरकारी अस्पताल गए क्योंकि उसकी तबियत ठीक नहीं थी। रेडियोलॉजिस्ट महिला का यौन उत्पीड़न करते कैमरे में कैद वहाँ के डॉक्टर ने उसे स्कैन करवाने के लिए कहा, इसलिए 10 नवंबर को दंपति प्लाज़्मा मेडिनोस्टिक्स गए। जब ​​वह स्कैन रूम में थी, तो रेडियोलॉजिस्ट ने उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया।
जब उसने उसका विरोध किया, तो वह उस पर चिल्लाया और उसे वहाँ से जाने को कहा। स्तब्ध होकर, उसने बाहर निकलते ही अपने पति को पूरी बात बताई। उसने सुझाव दिया कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह कुछ भी संदिग्ध रिकॉर्ड कर ले। इसलिए, जब वह दोबारा स्कैन के लिए लौटी, तो उसने चुपके से रेडियोलॉजिस्ट को दूसरी बार अपने गुप्तांगों को छूते हुए वीडियो बना लिया। पुलिस शिकायत के बाद जाँच जारी अपनी पुलिस शिकायत में, महिला ने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन वीडियो को सबूत के तौर पर लेकर, वह सीधे पुलिस के पास गई और रिपोर्ट दर्ज कराई।
ऐसी अफवाहें थीं कि आरोपी जयकुमार को महिला के परिवार वाले पुलिस स्टेशन ले गए थे, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के उसे छोड़ दिया गया। माना जाता है कि वह अपनी एसयूवी में भाग भी गया। अनेकल पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात से साफ इनकार किया और ज़ोर देकर कहा कि ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और ये दावे निराधार हैं।
अधिकारी ने कहा, कि रेडियोलॉजिस्ट अभी भी फरार है और हम उसे गिरफ्तार करने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे सचमुच थाने लाया गया था, तो वह इतने गंभीर मामले में कैसे भाग सकता है? पुलिस ने अब रेडियोलॉजिस्ट पर यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया है।

