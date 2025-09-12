चिड़ियाघर में अचानक से कीपर पर टूट पड़े शेर, खौफनाक दृश्य को देख दहल गए पर्यटक

  1. हिन्दी समाचार
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के मशहूर सफारी वर्ल्ड जू (Bangkok Safari World Zoo) में बुधवार सुबह शेरों ने जू के एक कर्मचारी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटना उस समय हुई जब दर्जनों पर्यटक अपने वाहनों में बैठकर ड्राइव-थ्रू जोन (Drive-in Zone)  से गुजर रहे थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बैंकॉक पोस्ट (Bangkok Post) के मुताबिक, 58 वर्षीय जियान रंगखरासमी (Jian Rangkharasami) वाहन से बाहर निकल आए थे और दरवाजा खुला छोड़ दिया। तभी पीछे से एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते कई शेर उन पर टूट पड़े। इस दौरान आसपास कारों में सवार पर्यटक इस भयावह दृश्य देखते रह गए। घटना के बाद तुरंत जियान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त शेरों को खाना खिलाया जा रहा था और संभव है कि उनमें से एक का मूड खराब था, जिसने हमला कर दिया।

वर्ल्ड जू का ड्राइव-इन ज़ोन तत्काल प्रभाव से  बंद

इस हादसे के बाद सफारी वर्ल्ड जू (Safari World Zoo) का ड्राइव-इन ज़ोन (Drive-in Zone) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि सफारी वर्ल्ड जू (Safari World Zoo)  को आधिकारिक तौर पर 45 शेर रखने का लाइसेंस मिला हुआ था, जिनमें से 13 पहले ही मर चुके हैं। अब सभी लाइसेंस और रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी।

मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति परिवार के मुख्य सहारा थे और शेर-चीते की देखभाल पिछले 20 सालों से कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हमेशा सावधानी बरती थी और ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। सफारी वर्ल्ड पीएलसी (Safari World PLC) ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। कंपनी ने कहा कि चार दशकों से उनके यहां ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ और वे आगंतुकों व कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अब सुरक्षा प्रोटोकॉल की फिर से समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न हो।

