  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे पर मैथिली ठाकुर ने कसा तंज़ , कहा ‘जादू’ ये तो मुझे समझ ……

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे पर मैथिली ठाकुर ने कसा तंज़ , कहा ‘जादू’ ये तो मुझे समझ ……

बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से काफी दावे कर रही हैं।  वहीं विपक्षी महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि उनकी सरकार बनने पर हर घर में सरकारी नौकरी होगी। यानी करोड़ों युवाओं के लिए करोड़ों नौकरियां। अब  तेजस्वी यादव के इस वादे को NDA  ने 'झूठा' करार दिया है। बीजेपी और जेडीयू नेता नेता तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से काफी दावे कर रही हैं।वहीं विपक्षी महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि उनकी सरकार बनने पर हर घर में सरकारी नौकरी होगी। यानी करोड़ों युवाओं के लिए करोड़ों नौकरियां। अब  तेजस्वी यादव के इस वादे को NDA  ने ‘झूठा’ करार दिया है ।  बीजेपी और जेडीयू नेता नेता तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं।

पढ़ें :- Bihar Elections 2025 : बिहार के सियासी दंगल में सितारों की साख दांव पर, खेसारी, मैथिली से लेकर सीमा सिंह तक…

इसी क्रम में अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर अपनी प्रतिक्रिया देती  हुई नज़र आई हैं । उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए करीब 20 करोड़ नौकरी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह जादू जैसा है, संभव ही नहीं है।

एक चैनल से  बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, “मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है।  सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में लिमिटेशन है।  अगर आप चाहते हैं कि बिहार में नौकरियां या रोजगार आएं, तो फिर इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी।  बाहर से निवेशकों को लाना होगा, ताकि हमारे क्षेत्र में भी बड़ी इंडस्ट्री लगें और उनके द्वारा युवाओं को रोजगार मिले। ”

तेजस्वी यादव का बयान जादू जैसा, संभव नहीं है‘- मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि, “हमें युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए अभियान चलाने होंगे. यह तो बिल्कुल ही अलग चीज है. वो (तेजस्वी यादव) बोल तो रहे हैं कि हर एक घर में सरकारी नौकरी दिला देंगे, लेकिन यह जादू जैसा है. यह न ही संभव है और न ही वास्तविक.”

पढ़ें :- मैथिली ठाकुर को टिकट देने पर भाजपा में कड़ा विरोध, संजय सिंह के समर्थन में उतरे अलीनगर के सभी मंडल अध्यक्ष

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बोले- अगर NDA की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही होंगे सीएम

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बोले- अगर NDA की सरकार बनी...

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे पर मैथिली ठाकुर ने कसा तंज़ , कहा ‘जादू’ ये तो मुझे समझ ......

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे पर मैथिली ठाकुर ने...

राहुल गांधी, बोले-वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं मोदी, नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में

राहुल गांधी, बोले-वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं मोदी, नीतीश...

Mahagathbandhan Manifesto : महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, 'तेजस्वी प्रण', हर परिवार को नौकरी और 5 डिसमिल जमीन का वादा

Mahagathbandhan Manifesto : महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, 'तेजस्वी प्रण', हर परिवार को...

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं मतदाता, दोनों राज्यों को सूचियों में नाम दर्ज होने से मचा हड़कंप

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं...

तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव से हुए खफा, बोले- वे पिता की छत्रछाया में नहीं, अब अपने दम पर करेंगे राजनीति

तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव से हुए खफा, बोले- वे पिता की...