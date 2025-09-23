Navratri 2025 : नवरात्र में फलाहार के लिए Try करें समा के चावल की खिचड़ी, खाने में टेस्टी और एनर्जि से रहेगा भरपूर

नवरात्र में लोग व्रत रहने के लिए आप समा के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं। यह खाने में टेस्टी और ताकती होता है। इसके साथ ही बनाने में बहुत आसान है। आइए जानते हैं की कैसे बनाए

सामग्री

– 1 कप समा के चावल (भीगे हुए)

– 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली

– 1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

– 1/2 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

– 1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

– 1 उबला हुआ आलू (कटा हुआ)

– 1 चम्मच जीरा

– 1 चम्मच देसी घी या तेल

– 1 चम्मच नींबू का रस

– सेंधा नमक स्वादानुसार

– बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता

बनाने की विधि

– सबसे पहले समा के चावल को धोकर 10-15 मिनट के लिए भिगो दें, ताकि वे पकने में कम समय लें।

– अब एक कड़ाही में घी गरम करें, फिर जीरा डालें और इसे भुनने दें।

– इसके बाद हरी मिर्च और अदरक डालकर कुछ सेकेंड भूनें। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं, तो उन्हें भी डालें और नरम होने तक पकाएं।

– अब उबले हुए आलू और सेंधा नमक डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।

– भीगे हुए समा के चावल को पानी से निकालकर कुकर में डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें।

– अब इसमें 2 कप पानी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं।

– कुकर को बंद कर दें और तीन सीटी तक पकाएं।

– इसके बाद ढक्कन हटाकर चेक करें कि चावल नरम हो गए हों।

– पकी हुई खिचड़ी में भुनी हुई मूंगफली और नींबू का रस मिलाएं और गैस बंद कर दें।

– ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करें और सर्व करें।