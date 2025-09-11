  1. हिन्दी समाचार
  3. Coock Tips : रेस्टोरेन्ट जैसा दाल मखनी घर पर बनाना हुआ आसान , यहां जाने टिप्स

रेस्टोरेन्ट जैसे दाल दाल मखनी आप सबको पसंद आती होगी लेकिन बनाना उतना ही कठिन लगता होगा । आज हम आपको एक आसान टिप्स बताएँगे जिसे देखकर आप भी रेस्टोरेन्ट जैसे दाल घर पर बना लेंगे । आइए जानें दाल मखनी बनाने की रेसिपी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कितने लोगों के लिए : 2

सामग्री

काली उरद दाल (साबुत)- 1/2 कप

राजमा- 2 बड़े चम्मच

2 बड़े प्याज (बारीक कटे हुए)

3 टमाटर (प्यूरी किए हुए)

हरा धनिया (कटा हुआ)

अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च (बारीक कटी)- 2

जीरा- 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला- 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच

नमक स्वादानुसार

मलाई और घी- 1/4 कप

मक्खन- 2-3 बड़े चम्मच

घी- 1 बड़ा चम्मच

तेल- 1 बड़ा चम्मच

विधि :

सबसे पहले काली उरद दाल और राजमा को अलग-अलग 6-8 घंटे के लिए भिगो दें।

भीगी हुई दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में डालें, उसमें लगभग 3-4 कप पानी, नमक और हल्दी डालकर 6-7 सीटी आने तक पकाएं।

अब एक कड़ाही में तेल और एक बड़ा चम्मच मक्खन गर्म करें।

  इसके बाद जीरा डाले  फिर बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक भूनें।

फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें और तेल अलग होने तक भून लें।

–  अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दें।

  मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि मसाले से तेल अलग न दिखने लगे और यह गाढ़ा न हो जाए।

  तैयार मसाले में उबली हुई दाल और राजमा डाल दें। अच्छी तरह मिलाएं।

अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाकर इसे अपनी पसंद का गाढ़ापन दें।

  इसे कम से कम 20-25 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। बीच-बीच में चलाते रहें।

  जब दाल अच्छी तरह पक जाए, तो उसमें ताजी मलाई, बचा हुआ मक्खन, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

  एक बार उबाल आने दें और गैस बंद कर दें।

