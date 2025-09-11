Coock Tips : रेस्टोरेन्ट जैसा दाल मखनी घर पर बनाना हुआ आसान , यहां जाने टिप्स

रेस्टोरेन्ट जैसे दाल दाल मखनी आप सबको पसंद आती होगी लेकिन बनाना उतना ही कठिन लगता होगा । आज हम आपको एक आसान टिप्स बताएँगे जिसे देखकर आप भी रेस्टोरेन्ट जैसे दाल घर पर बना लेंगे । आइए जानें दाल मखनी बनाने की रेसिपी।
रेस्टोरेन्ट जैसे दाल दाल मखनी आप सबको पसंद आती होगी लेकिन बनाना उतना ही कठिन लगता होगा । आज हम आपको एक आसान टिप्स बताएँगे जिसे देखकर आप भी रेस्टोरेन्ट जैसे दाल घर पर बना लेंगे । आइए जानें दाल मखनी बनाने की रेसिपी।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री
– काली उरद दाल (साबुत)- 1/2 कप
– राजमा- 2 बड़े चम्मच
– 2 बड़े प्याज (बारीक कटे हुए)
– 3 टमाटर (प्यूरी किए हुए)
– हरा धनिया (कटा हुआ)
– अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
– हरी मिर्च (बारीक कटी)- 2
– जीरा- 1 छोटा चम्मच
– गरम मसाला- 1 छोटा चम्मच
– धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच
– कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच
– हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच
– नमक स्वादानुसार
– मलाई और घी- 1/4 कप
– मक्खन- 2-3 बड़े चम्मच
– घी- 1 बड़ा चम्मच
– तेल- 1 बड़ा चम्मच
विधि :
– सबसे पहले काली उरद दाल और राजमा को अलग-अलग 6-8 घंटे के लिए भिगो दें।
– भीगी हुई दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में डालें, उसमें लगभग 3-4 कप पानी, नमक और हल्दी डालकर 6-7 सीटी आने तक पकाएं।
– अब एक कड़ाही में तेल और एक बड़ा चम्मच मक्खन गर्म करें।
– इसके बाद जीरा डाले फिर बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
– अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक भूनें।
– फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें और तेल अलग होने तक भून लें।
– अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दें।
– मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि मसाले से तेल अलग न दिखने लगे और यह गाढ़ा न हो जाए।
– तैयार मसाले में उबली हुई दाल और राजमा डाल दें। अच्छी तरह मिलाएं।
– अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाकर इसे अपनी पसंद का गाढ़ापन दें।
– इसे कम से कम 20-25 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। बीच-बीच में चलाते रहें।
– जब दाल अच्छी तरह पक जाए, तो उसमें ताजी मलाई, बचा हुआ मक्खन, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
– एक बार उबाल आने दें और गैस बंद कर दें।