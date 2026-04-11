4 महीने से बेटी के शव के साथ रह रहा था पिता,अचानक रिश्तेदार पहुंचे तो हुआ खुलासा

merrut: मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ले से एक बेहद चौंकाने और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 76 वर्षीय पिता अपनी 35 वर्षीय बेटी की मौत के बाद लंबे समय तक उसी घर में उसके शव के साथ रहा। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रिश्तेदार अचानक घर पहुंचे और अंदर से आ रही तेज दुर्गंध के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का मंजर बेहद असामान्य था। मकान के एक कमरे में महिला का शव पड़ा मिला, जो काफी समय पुराना होने के कारण अत्यंत खराब स्थिति में था। घर के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ था और पूरे वातावरण में असहनीय बदबू फैली हुई थी। मौके को देखकर आसपास के लोग और पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।

कौन है परिवार, क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, उदय भानु बिस्वास (76) मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे मेरठ के इस मकान में अपनी बेटी प्रियंका बिस्वास (35) के साथ रहते थे, जो एक प्राइवेट टीचर थीं और कंप्यूटर विषय पढ़ाती थीं। परिवार पहले से ही निजी दुखों से गुजर चुका था। करीब 13 साल पहले उदय भानु की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पिता और बेटी ही एक-दूसरे का सहारा थे। पड़ोसियों के मुताबिक, उदय भानु ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखते थे और अपनी बेटी को भी सीमित दायरे में रखते थे।

दिसंबर में हुई मौत, महीनों तक छिपा रहा सच

पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियंका की मौत 1 दिसंबर 2025 के आसपास बीमारी के कारण हुई थी। पिता ने पूछताछ में बताया कि बेटी को गंभीर बीमारी थी और वह उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौत के बाद भी उन्होंने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। शुरुआती दिनों में वे घर में ही रहे और स्थिति को छिपाने की कोशिश करते रहे। बाद में वे कुछ समय के लिए बाहर भी चले गए, लेकिन किसी को शक नहीं होने दिया।

रिश्तेदारों को शक, ऐसे खुला पूरा राज

काफी समय तक प्रियंका और उसके पिता का कोई संपर्क नहीं होने पर रिश्तेदारों को शक हुआ। फोन पर पूछने पर पिता टालमटोल जवाब देते रहे और बताया कि वे बाहर हैं और बेटी का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को कुछ रिश्तेदार जब सीधे घर पहुंचे, तो अंदर से आ रही तेज दुर्गंध ने उन्हें चौंका दिया। घर के अंदर जाकर देखा तो एक कमरे में महिला का शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

पिता हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला बीमारी से मौत का लग रहा है, लेकिन इतने लंबे समय तक शव को घर में रखने और जानकारी छिपाने के कारण पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो पाएगी।

इलाके में सनसनी, कई सवाल खड़े

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग इस बात से हैरान हैं कि इतने लंबे समय तक घर में यह सब होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह मामला न सिर्फ एक आपराधिक जांच का विषय है, बल्कि मानसिक और सामाजिक पहलुओं पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है—क्या पिता सदमे में था, या कोई और कारण था, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है।