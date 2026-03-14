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Meta Layoffs : मार्क जुकरबर्ग की कंपनी में जाने वाली हैं 20% नौकरियां, यह कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी होगी

मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा (Meta) बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Meta Layoffs :  मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा (Meta) बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है। खबरों के अनुसार, मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा कंपनी Artificial Intelligence के बुनियादी ढांचे में किए गए महंगे निवेश की भरपाई करने और AI-सहायता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा लाई गई अधिक दक्षता के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है। इससे कंपनी के 20% या उससे ज्यादा कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है।

पढ़ें :- Meta Layoffs : मेटा में फिर एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी, कई मेटावर्स प्रोजेक्ट हुए बंद

खबरों के अनुसार, Meta, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए महंगे निवेश की भरपाई करना चाहती है। वह AI की मदद से काम करने वाले कर्मचारियों से मिलने वाली ज्यादा कार्यक्षमता के लिए खुद को तैयार कर रही है। हालांकि, इन कटौतियों के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, और न ही इनकी सीमा को अंतिम रूप दिया गया है।

इस योजना से जुड़े सवालों के जवाब में मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा, “यह केवल काल्पनिक तरीकों पर आधारित एक अनुमानित रिपोर्टिंग है।”

कंपनी की लेटेस्ट फाइलिंग के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक मेटा में करीब 79,000 कर्मचारी थे। इस आंकड़े के बेसिस पर 20% कर्मचारियों की छंटनी मतलब 16000 कर्मचारियों की नौकरी जाना। अगर Meta 20% कर्मचारियों की छंटनी करती है, तो 2022 के आखिर और 2023 की शुरुआत में हुई रीस्ट्रक्चरिंग के बाद यह कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी होगी।

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