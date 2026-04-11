  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. VIDEO: बीच सड़क पर बाईक सवार बदमाशों ने गोली मार कर की अधिवक्ता की हत्या, तमंचा लहरा फरार हुए बदमाश

VIDEO: बीच सड़क पर बाईक सवार बदमाशों ने गोली मार कर की अधिवक्ता की हत्या, तमंचा लहरा फरार हुए बदमाश

इस हत्याकांड के पीछे ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश है। एसपी अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक, मृतक की पत्नी गांव की प्रधान हैं, जबकि मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर भी उसी गांव से प्रधान का चुनाव लड़ चुका है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और करीब 7 महीने पहले मारपीट की...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Mirzapur: मिर्जापुर में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। सीनियर वकील राजीव सिंह (45) रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। घर से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और बेहद करीब से सीने पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े। यह पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे घटना की गंभीरता और भी बढ़ गई है।

पढ़ें :- भदोही: पति के दो दोस्तों ने घर में घुसकर महिला का किया रेप

पढ़ें :- बरेली में इंटर के छात्र की चाकू से हत्या: दोस्तों ने बुलाकर किया हमला, 2 हिरासत में

भागते समय बाइक बंद, फिर भी नहीं पकड़े गए हमलावर

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार होने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक बंद हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने तमंचा लहराकर लोगों को डराया और मौके से भाग निकले। इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग सहमे नजर आए।

चुनावी रंजिश में हत्या, महीनों से चल रही थी रेकी

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड के पीछे ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश है। एसपी अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक, मृतक की पत्नी गांव की प्रधान हैं, जबकि मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर भी उसी गांव से प्रधान का चुनाव लड़ चुका है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और करीब 7 महीने पहले मारपीट की घटना भी सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी पिछले कई महीनों से वकील की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसे उनके मॉर्निंग वॉक के समय की पूरी जानकारी थी।

मुख्य आरोपी की पहचान, दूसरा अब भी फरार

पढ़ें :- पार्लर में खून से सनी कहानी: फेसबुक दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता, खूनी अंजाम तक पहुंचा

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि, वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही दोनों आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: बीच सड़क पर बाईक सवार बदमाशों ने गोली मार कर की अधिवक्ता की हत्या, तमंचा लहरा फरार हुए बदमाश

VIDEO: बीच सड़क पर बाईक सवार बदमाशों ने गोली मार कर की...

प्रेमी के चाचा के साथ संबंध बनाने से इनकार करने पर, प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी

प्रेमी के चाचा के साथ संबंध बनाने से इनकार करने पर, प्रेमी...

लखनऊ: बारिश से बचने के लिए ​निर्माणाधीन मकान में रुकी किशोरी, 5 युवकों ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, हिरासत में आरोपी

लखनऊ: बारिश से बचने के लिए ​निर्माणाधीन मकान में रुकी किशोरी, 5...

देवरिया: बीए की एक छात्रा की हत्या कर आरोपी ने खुद किया थाने में सरेंडर

देवरिया: बीए की एक छात्रा की हत्या कर आरोपी ने खुद किया...

बेटे को बचाने के लिए अंधविश्वास में फंसी मां, प्रेमी के साथ मिलकर 13 वर्षीय बेटी की दी बलि

बेटे को बचाने के लिए अंधविश्वास में फंसी मां, प्रेमी के साथ...

बिहार: बंदूक के नोक पर करता था बच्चियों से घिनौनि हरकत, विरोध पर महिला के ऊपर चला दी गोली, आरोपी ​गिरफ्तार

बिहार: बंदूक के नोक पर करता था बच्चियों से घिनौनि हरकत, विरोध...