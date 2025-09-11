Rise And Fall : पवन सिंह ने इस कंटेस्टेंट को बोला i Love you , ‘भाभी को याद कर लीजिए’ बोले यूजर्स

  1. हिन्दी समाचार
भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह  अक्सर  किसी न किसी चीज़ को लेकर सुर्ख़ियो में बने रहते हैं। इस समय पवन सिंह  अपने रियलटी शो राइज एंड फॉल  को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पवन सिंह की वजह से इस शो की टीआरपी सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को टक्कर दे रही है। शो में आने के बाद एक्टर एक बार और चर्चाओं में बन गए हैं । पहले दिन से ही उनका नाम एक एक्ट्रेस के साथ जुड़ने लगा है।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 बना कोचिंग सेंटर, कुनिका और गौरव के बीच हुई सब्जियों पर बहस

पवन सिंह ने आकृति नेगी को बोला आई लव यू

इस शो के पहले ही दिन पावन सिंह ने आकृति नेगी को एक फिल्म ऑफर की जिसके बाद पवन सिंह का नाम आकृति नेगी के साथ जुड़ने लगा। इसके बाद अभिनेता को एक टॉस्क करना था। जिसमें आकृति नेगी को रास्त बताना था। लेफ्ट और राइट करके पहले तो पवन सिंह कंफ्यूज हुए और फिर बोले की दाया-बाया बोले या लेफ्ट-राइट जिसपर आकृति ने कहा लेफ्ट-राइट कैसे-कैसे करके पवन सिंह ने आकृति सिंह को टॉस्क में जीता दिया।

तो वहीं टॉस्क जीतने के बाद आकृति नेगी ने टॉस्क के दौरान जोर से चिल्लाते हुए Pawan Singh आई लव यू बोला, जिसके जवाब में पवन सिंह ने दोनों हाथ फैलाते हुए। कहा- बेटा आई लव यू टू,  और आकृति नेगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसके बाद पवन सिंह के फैंस ने लिखा- पवन भैया आई लव यू मत बोलिए भाभी को याद कर लीजिए नहीं तो प्रॉपर्टी गई, तो वहीं एक यूजर ने लिखा- बोल कौन रहा है और बदनाम पवन भैया होते हैं।

 

पढ़ें :- Bigboss 19 : ये फेमस सिंगर बने घर के नए कैप्टन , ' डिजर्व करते हैं' बोले यूजर्स

