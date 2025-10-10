प्रशांत किशोर से मिलीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, ​कहा-टिकट के लिए यहां नहीं आई हूं

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की भी एंट्री हो गयी है। उन्होंने शुक्रवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। कई मायनों में ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि, जनसुराज ज्योति सिंह को अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि, ज्योति सिंह ने कहा कि, वो टिकट के लिए यहां नहीं आई हूं।

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब बढ़ने लगा है। इन सबके बीच ज्योति सिंह ने आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से पटना में मुलाकात की है। राजनीतिक मायनों में ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। हालांकि, इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि, यहां पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी दूसरी महिला के साथ ना हो।

उन्होंने आगे कहा कि, मैंन उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जिनके साथ अन्याय हुआ है। बस इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूं, यहां पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। इस मुलाकात के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि, क्या प्रशांत किशोर अपनी पत्नी से ज्योति सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं या नहीं?

बता दें कि, बीते दिनों पवन सिंह ने एक प्रेस कॉफ्रेंस करके ज्योति​ सिंह के आरोपों पर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि, ज्योति सिंह चाहती हैं कि उनकों मैं विधायक बना दूं लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है।