PM मोदी ने विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए एथलीटों को दी बधाई

World Para-Athletics Championships: विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। जिसमें भारतीय एथलीटों ने 6 स्वर्ण पदकों सहित 22 पदक अपने नाम किए हैं, जोकि पिछले साल संस्करण की तुलना में 5 पदक ज्यादा हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के लिए एथलीटों और सहयोगी स्टाफ को बधाई दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘हमारे पैरा-एथलीटों का ऐतिहासिक प्रदर्शन! इस साल की विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेहद खास रही। भारतीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों सहित 22 पदक जीते। हमारे एथलीटों को बधाई। उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे अपने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है और मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना भी भारत के लिए सम्मान की बात रही है। इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे लगभग 100 देशों के एथलीटों और सहयोगी स्टाफ का आभार।’

बता दें कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत की पदक दौड़ में नारी-शक्ति सबसे आगे रही, सिमरन शर्मा और प्रीति पाल ने रजत पदक जीतकर ट्रैक पर धूम मचा दी, जबकि भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह ने रविवार शाम जेएलएन स्टेडियम में रजत पदक जीतकर मेजबान टीम के सफल अभियान का समापन किया। संदीप ने 200 मीटर टी44 फ़ाइनल में कांस्य पदक जीता, जिससे देश ने पैरा विश्व चैंपियनशिप के किसी एक संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण सहित 22 पदक जीते। मेजबान टीम ने नौ रजत और सात कांस्य पदक भी जीते और 104 प्रतिभागी देशों के बीच पदक तालिका में 10वें स्थान पर रही। कोबे 2024 में पिछले संस्करण में, भारत ने छह स्वर्ण सहित 17 पदक हासिल किए थे।

विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन

महिलाओं की 100 मीटर टी12- स्वर्ण पदक सिमरन शर्मा

पुरुषों की ऊंची कूद टी47- स्वर्ण पदक निषाद कुमार

पुरुषों की भाला फेंक एफ64- स्वर्ण पदक सुमित अंतिल

पुरुषों की भाला फेंक एफ44- स्वर्ण पदक संदीप संजय सरगर

पुरुषों की भाला फेंक एफ46- स्वर्ण पदक रिंकू हुड्डा

पुरुषों की ऊंची कूद टी63- स्वर्ण पदक शैलेश कुमार

महिलाओं की 200 मीटर टी12- रजत पदक सिमरन शर्मा

महिलाओं की 100 मीटर टी35- रजत पदक प्रीति पाल

पुरुषों की भाला फेंक एफ41- रजत पदक नवदीप

महिलाओं की क्लब थ्रो एफ51- रजत पदक एकता भयान

पुरुषों की क्लब थ्रो एफ51- रजत पदक धरमबीर

पुरुषों की भाला फेंक एफ44- रजत पदक संदीप

पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ56- रजत पदक योगेश कथुनिया

पुरुषों की भाला फेंक एफ46- रजत पदक सुंदर सिंह गुर्जर

महिलाओं की 400 मीटर टी20- रजत पदक दीप्ति जीवनजी

पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में टी44- कांस्य पदक संदीप

पुरुषों की गोला फेंक में एफ57- कांस्य पदक सोमन राणा

पुरुषों की ऊँची कूद में टी64- कांस्य पदक प्रवीण कुमार

महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में टी35- कांस्य पदक प्रीति पाल

पुरुषों की चक्का फेंक में एफ64- कांस्य पदक प्रदीप कुमार

पुरुषों की चक्का फेंक में एफ57- कांस्य पदक अतुल कौशिक

पुरुषों की ऊँची कूद में टी63- कांस्य पदक वरुण सिंह भाटी

