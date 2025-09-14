Viral Video : पुलिस, बैंड-बाजा और बारात...ऐसी अनोखी Love Marriage देख खुशी से गूँजा गाँव

  1. हिन्दी समाचार
जहां लव मैरिज के बारे में कहा जाता है कि इसका  नाम सुनते ही समाज तत्काल प्रभाव से प्रेमी जोड़े के खिलाफ खड़ा हो जाता है । लेकिन सोशल सोशल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा जिसमें  आपको ऐसी अनोखी लव मैरिज दिखाई देगी जिसमें पुलिस भी है और समाज की रज़ामंदी भी। इस वीडियो में दूल्हा—दुल्हन भी नाच रहे हैं और मोहल्ले के लोग भी जमकर ठुमके लगा रहे हैं। वीडियो में बाकायदा मंदिर में शादी के दृश्य भी दिखाए गए हैं।

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो

इस वीडियों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है ।  इसमें कुछ लड़के रात में पुलिस की गाड़ी के पीछे बाइक से आते हुए दिख रहे हैं जो कि संभवत: लड़के के दोस्त मालूम पड़ते हैं। फिर सभी मोहल्ले में मंदिर के पास दाखिल होते हैं और बैंड, बाजा व बारात के बीच दूल्हा—दुल्हन की एंट्री होती है। मंदिर में सबकी मौजूदगी में प्रेमी एक—दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। इन सबके बीच बाहर बारातियों का जबरदस्त डांस चल रहा होता है। वीडियों के लास्ट में जोड़े भी नाचते दिखाई दे रहे हैं । फिर बहू का घर आगमन भी होता है।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को अब तक दो लाख से ज्यादा लोगों ने देखकर लाइक किया है। वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि, ‘आज के टाइम में अच्छा काम हुआ है, नाचो रे!’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘हम तो दूसरों की खुशी में खुश हो जाते। ऐसे कि यूजर्स खूब  कमेन्ट कर रहे  हैं।

 

