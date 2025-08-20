Viral: ट्रेन में पैसे मांगती किन्नर की खूबसूरती पर फिदा हुई पब्लिक, 6 करोड़ लोगों ने देख डाला ये वीडियो

इंटरनेट की दुनियाँ में कब कौन वायरल हो जाये इसका कोई पता नहीं हैं। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब तहलका मचा रहा है. इसमें पर्पल साड़ी में एक किन्नर चलती ट्रेन में यात्रियों से पैसे लेते हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नेटिजन्स को उसके पैसे मांगने से ज्यादा उसकी खूबसूरती भा गई है. आलम यह है कि लोग किन्नर की खूबसूरती देखकर उसे ‘ट्रेन की रानी’ और ‘स्वर्ग की अप्सरा’ कहकर बुला रहे हैं।
आमतौर पर लोग किन्नरों की नजरों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि पर्पल साड़ी में एक किन्नर जनरल बोगी में बैठे यात्रियों से पैसे ले रही है, तभी ऊपर की सीट पर बैठा एक युवक उसे पैसे देता है, और उसकी बलाएं लेने के बाद किन्नर से एक बार कैमरे की ओर देखने का अनुरोध करता है. वीडियो में आप देखेंगे कि किन्नर भी बिना कुछ सोचे मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखती है, और फिर आगे बढ़ जाती है. हालांकि, किन्नर की इस छोटी-सी झलक ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. नेटिजन्स को किन्नर की सादगी और उसकी खूबसूरती भा गई.
लोग बोले- एकदम हीरोइन लग रही है
यह वीडियो 16 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @classy_boy_sahil_2k नामक अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे महज तीन दिन के भीतर ही 6 करोड़ से अधिक लोगों ने देख डाला. यही नहीं, पोस्ट पर 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है. कमेंट सेक्शन में लोग किन्नर की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
यहां देखिए वीडियो, किन्नर की खूबसूरती के कायल हुए लोग
एक यूजर ने कमेंट किया, आप गलत पेशे में आ गई हैं आप तो भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन लग रही हैं. दूसरे यूजर ने तो यह तक कह दिया, मेरी एक्स से भी ज्यादा सुंदर. एक अन्य यूजर ने लिखा, कितनी खूबसूरत है ये. अधिकांश लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये एक किन्नर है.