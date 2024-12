रैपिडो ड्राइवर लड़की को बोला भिखारी की औलाद, कहा- राइड कैंसिल कर दो, वरना खड़े-खड़े पे.. दूंगा

मुंबई। मुंबई (Mumbai) की एक लड़की ने कहा कि रैपिडो ड्राइवर (Rapido Driver) ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसे धमकाया। ओशिन भट्ट (Oshin Bhatt) नामक युवती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी स्टोरी शेयर की है। इसमें उसने लिखा है कि कैसे उसने रैपिडो (Rapido) पर इकॉनमी कार बुक की, लेकिन उसे प्रीमियम कार मिली और फिर ड्राइवर ने उसे भिखारी की औलाद तक कह दिया। मामला बढ़ने के बाद रैपिडो (Rapido) ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है।

ओशिन भट्ट (Oshin Bhatt) ने ‘एक्स’ पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और लिखा कि ‘मैंने रैपिडो इकॉनमी बुक की और मुझे प्रीमियम कार मिली (ड्राइवर ने ज्यादा सवारी पाने के लिए अपनी तरफ से इकॉनमी टाइप कार रखी है)। उसने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए कहा क्योंकि उसकी कार प्रीमियम है, इस पर मैंने मना कर दिया और उसे कैंसिल करने के लिए बोलते हुए कहा कि मुझे क्लासिक कार दे दो।

i booked rapido economy and got a premium car(the driver has put economy type from his end to get more rides)

he asked me to pay extra as his car is premium, i denied and told him to cancel so hit me with the classic: pic.twitter.com/RUE0KK09jR

— ohshin (@ohshinbhat) December 19, 2024