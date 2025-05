Realme C73 5G भारत में 2 जून को होगा लॉन्च; Flipkart पर सामने आई अहम जानकारियां

Realme C73 5G will be launched in India on June 2: स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में अपने नए C सीरीज डिवाइस- Realme C73 5G के लॉन्च की ओर बढ़ रहा है। ब्रांड ने Realme C73 5G स्मार्टफोन को भारत में 2 जून को दोपहर 12 बजे पेश करने की पुष्टि की गई है। इस आगामी डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट को फ्लिपकार्ट पर भी लाइव कर दिया गया है। जिससे अपकमिंग फोन से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आ चुकी हैं।