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Russia Petrol Exports :  रूस ने पेट्रोल निर्यात पर लगाया इतने महीने के लिए पूर्ण प्रतिबंध , वैश्विक तेल बाजार में मचा हड़कंप

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव बीच उपजे तेल संकट के बीच तेल निर्यातक देश रूस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। 

By अनूप कुमार 
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