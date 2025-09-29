Navratri 2025 : इस नवरात्रि में बनाए माँ लिए स्पेशल मावा बर्फी भोग , नोट करें रेसिपी

इस नवरात्रि में कुछ स्पेशल बनाकर मातारानी को भोग लगा सकते हैं । आज हम आपके लिए मावा बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मुलायम बनती है कि सीधे आपके मुंह में घुल जाएगी। आइए जानते हैं ……

बनाने की सामग्री

–मावा: 250 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)

– चीनी: 125 ग्राम (या स्वादानुसार)

– इलायची पाउडर: आधा चम्मच

– पिस्ता और बादाम: बारीक कटे हुए (सजावट के लिए)

– घी: 1 चम्मच

बनाने की विधि

– एक नॉन-स्टिक पैन में मावा और घी डालकर धीमी आंच पर भूनें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह पैन से न चिपके।

– जब मावा थोड़ा सुनहरा हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, तो आंच बंद कर दें।

– अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए।

– अब इस मिश्रण को एक थाली या ट्रे में निकालें जिस पर पहले से थोड़ा घी लगा हो।

– मिश्रण को चम्मच की मदद से समान रूप से फैलाएं और ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालें।

– इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

– जब यह हल्का सेट हो जाए, तो चाकू से इसे बर्फी के आकार में काट लें।

– पूरी तरह ठंडा होने के बाद, बर्फी को एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें।