  3. Navratri 2025 : इस नवरात्रि में बनाए माँ लिए स्पेशल मावा बर्फी भोग , नोट करें रेसिपी

Navratri 2025 : इस नवरात्रि में बनाए माँ लिए स्पेशल मावा बर्फी भोग , नोट करें रेसिपी

इस नवरात्रि में कुछ स्पेशल बनाकर मातारानी को भोग लगा सकते हैं । आज हम आपके लिए मावा बर्फी  की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मुलायम बनती है कि सीधे आपके मुंह में घुल जाएगी। आइए जानते हैं ......

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बनाने की सामग्री

मावा: 250 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)

चीनी: 125 ग्राम (या स्वादानुसार)

इलायची पाउडर: आधा चम्मच

पिस्ता और बादाम: बारीक कटे हुए (सजावट के लिए)

घी: 1 चम्मच

बनाने की विधि

एक नॉन-स्टिक पैन में मावा और घी डालकर धीमी आंच पर भूनें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह पैन से न चिपके।

जब मावा थोड़ा सुनहरा हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, तो आंच बंद कर दें।

अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए।

अब इस मिश्रण को एक थाली या ट्रे में निकालें जिस पर पहले से थोड़ा घी लगा हो।

मिश्रण को चम्मच की मदद से समान रूप से फैलाएं और ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालें।

इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

जब यह हल्का सेट हो जाए, तो चाकू से इसे बर्फी के आकार में काट लें।

पूरी तरह ठंडा होने के बाद, बर्फी को एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें।

