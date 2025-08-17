Viral video : अपनी जिंदगी से शिकायत करने वालों ये Video देख लो जरा, सारी शिकायतें दूर ना हो जाए तो फिर कहना

समय चक्र चलता रहता है उसी हिसाब से हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी प्रॉबलम आ जाती हैं जिससे हम अपना जीवन पहले की तरह नही जे पाते हैं। लोगों के धैर्य और साहस की हर घड़ी परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब हिम्मत और हौसला साथ हो तो लोग बड़ी से भी बड़ी मुसीबतों को को टालकर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग उस शख्स से बेहद ही प्रभावित हुए।

दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहा युवक

इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स अपने कटे हुए हाथ के बावजूद मजदूरी कर अपने जीवन यापन का काम कर रहा है। इतनी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी शख्स के चेहरे पर एक मुस्कान है और वह पूरे जोश के साथ केवल एक हाथ के सहारे बाल्टी भर-भर के सीमेंट और गिट्टी का घोल ले जाते दिख रहा है। यह युवक अपने कटे हुए हाथ के बावजूद मजदूरी करके दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहा है। वायरल वीडियो में दिखने वाला यह युवक उन लोगों के लिए सबक है, जो छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं और अक्सर अपनी जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं।

लोगों ने की युवक की जिंदादिली और हिम्मत की तारीफ

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @naughtyworld नामक अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई इस युवक की जिंदादिली और हिम्मत की तारीफ कर रहा है। वीडियो पर तमाम लोगों ने कमेंट भी किया है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, “चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, अगर हममें जुनून और मेहनत करने की इच्छा है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।”