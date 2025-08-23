  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की तरह गोल-गोल लगी नचाने; राहगीरों के उड़े होश

Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की तरह गोल-गोल लगी नचाने; राहगीरों के उड़े होश

Viral Video: सोशल मीडिया पर आएदिन कुछ दिलचस्प और दिलदहलाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं। जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ एक तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिला है। जिसमें दो बाइक्स की टक्कर की बाद वह आपस में फंस गईं और कुछ देर तक चकरी की तरह गोल-गोल नाचती रही।

By Abhimanyu 
Updated Date

Viral Video: सोशल मीडिया पर आएदिन कुछ दिलचस्प और दिलदहलाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं। जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ एक तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिला है। जिसमें दो बाइक्स की टक्कर की बाद वह आपस में फंस गईं और कुछ देर तक चकरी की तरह गोल-गोल नाचती रही।

पढ़ें :- आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा; आमों से लदा ट्रक पलटने से 9 लोगों की मौत, 10 घायल

वायरल वीडियो जयपुर के मानसरोवर में एक रोड एक्सीडेंट का का बताया जा रहा है। करीब एक मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि आप में फंसी हुई और चकरी की तरह तेजी से नाच रही हैं। यह नजारा किसी सर्कस के करतब से कम नहीं था। वहीं, बीच सड़क ऐसा अजीबोगरीब दृश्य देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहीं, कोई भी बाइक्स के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।


हालांकि, कुछ समय बाद बाइक्स के मालिक डंडों की मदद से उन्हें गोल-गोल घूमने से रोकते हैं। फिर वह अपनी-अपनी बाइक को अलग-अलग करते हैं। यह हादसा अप्रत्याशित रूप से बहुत मजेदार बन गया जिसे देखकर राहगीर भी हैरान रह गए कि दोनों गिरने के बजाय आपस में चकरी की भांति चक्कर काटने लगी। लेकिन, जो परिस्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती थी वो एक हास्यास्पद दृश्य में बदल गई।

पढ़ें :- Jaunpur Accident: स्टेयरिंग फेल होने से पलटी बस! 5 यात्रियों की मौत हुई, करीब 15 यात्री घायल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की तरह गोल-गोल लगी नचाने; राहगीरों के उड़े होश

Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की...

खांसी की दवा लेने पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने लगाया एंटी-रैबीज इंजेक्शन, लापरवाही पर बोला-मेरी नहीं, इंटरनेट की है गलती

खांसी की दवा लेने पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने लगाया एंटी-रैबीज इंजेक्शन,...

Viral: ट्रेन में पैसे मांगती किन्नर की खूबसूरती पर फिदा हुई पब्लिक, 6 करोड़ लोगों ने देख डाला ये वीडियो

Viral: ट्रेन में पैसे मांगती किन्नर की खूबसूरती पर फिदा हुई पब्लिक,...

Viral Video: ‘मुझसे शादी क्यों की?’ अमेरिकी महिला ने भारतीय पति से पूछा, जवाब ने जीता दिल

Viral Video: ‘मुझसे शादी क्यों की?’ अमेरिकी महिला ने भारतीय पति से...

Viral Video : सफारी में बोलेरो से बाहर झांकना 13 साल के बच्चे को पड़ा भारी, तेंदुए ने किया हमला

Viral Video : सफारी में बोलेरो से बाहर झांकना 13 साल के...

Viral video : अपनी जिंदगी से शिकायत करने वालों ये Video देख लो जरा, सारी शिकायतें दूर ना हो जाए तो फिर कहना

Viral video : अपनी जिंदगी से शिकायत करने वालों ये Video देख...