Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की तरह गोल-गोल लगी नचाने; राहगीरों के उड़े होश

Viral Video: सोशल मीडिया पर आएदिन कुछ दिलचस्प और दिलदहलाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं। जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ एक तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिला है। जिसमें दो बाइक्स की टक्कर की बाद वह आपस में फंस गईं और कुछ देर तक चकरी की तरह गोल-गोल नाचती रही।

वायरल वीडियो जयपुर के मानसरोवर में एक रोड एक्सीडेंट का का बताया जा रहा है। करीब एक मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि आप में फंसी हुई और चकरी की तरह तेजी से नाच रही हैं। यह नजारा किसी सर्कस के करतब से कम नहीं था। वहीं, बीच सड़क ऐसा अजीबोगरीब दृश्य देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहीं, कोई भी बाइक्स के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।



हालांकि, कुछ समय बाद बाइक्स के मालिक डंडों की मदद से उन्हें गोल-गोल घूमने से रोकते हैं। फिर वह अपनी-अपनी बाइक को अलग-अलग करते हैं। यह हादसा अप्रत्याशित रूप से बहुत मजेदार बन गया जिसे देखकर राहगीर भी हैरान रह गए कि दोनों गिरने के बजाय आपस में चकरी की भांति चक्कर काटने लगी। लेकिन, जो परिस्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती थी वो एक हास्यास्पद दृश्य में बदल गई।