VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर, बताया राक्षस और जिहादी...

IPL 2026 के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को टीम में शामिल करने को लेकर सियासी और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है।
नई दिल्ली। IPL 2026 के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को टीम में शामिल करने को लेकर सियासी और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। खासकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसने देशभर में हलचल मचा दी है।
नंद किशोर ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को जिहादी सुअर कहकर बुलाया है। उन्होंने लोगों से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्में न देखने की अपील भी की है।बीजेपी एमएलए नंद किशोर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में नंद किशोर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को राक्षस और जिहादी सुअर कहकर बुला रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि नंद किशोर स्टेज पर खड़े हैं और सामने जनता है। वो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में लेने पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं।
शाहरुख खान को बताया जिहादी सुअर
“Shahrukh Khan Raakshas hai, Jihadi Suvar Hai, Uski Film Mat Dekhna”
नंद किशोर ने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना। कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की फिल्म, बता रहे हैं आपको। पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना।
नंद किशोर बोले- मोदी-योगी का युग है
नंद किशोर आगे कहा कि मोदी और योगी का युग है और सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा, उसका स्वागत है। मेरे ध्यान आया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया है जिन्होंने हमारे लोगों का कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे-बेटियां उसे खेलने के लिए नहीं मिले। इसलिए ऐसे दुष्ट की किसी कीमत पर पिक्चर देखना नहीं। अगर टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। यही भारत माता के लिए अपने घर में बैठे-बैठे काम करना है और विदेशी सामान खरीदना नहीं। आपको बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति देश के लिए काम कर सकता है। शाहरुख खान जो किया है, आज पूरे देश में बवाल हो रहा है।
बता दें, केकेआर में बांग्लादेशी प्लेयर शामिल करने को लेकर मचे बवाल के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया गया है।
केकेआर ने एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी है कि बीसीसीआई/आईपीएल के निर्देश के बाद सभी जरूरी प्रतिक्रियाओं और आपसी बातचीत के बाद मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया गया है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक, बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की जगह नया खिलाड़ी लाने की अनुमति दी है। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि इस मामले से जुड़ी जानकारी समय आने पर बताई जाएगी।