VIDEO : जेब में मोबाइल फटने के बाद जींस में लगी आग, जान बचाने के लिए भागने लगी युवती

नई दिल्ली। ब्राजील (Brazil) के अनापोलिस शहर (Annapolis City) में एक खौफनाक हादसा हुआ है। जब एक औरत की जींस की पिछली जेब में रखा मोबाइल अचानक फट पड़ा। धमाके के साथ ही आग की लपटें उठीं, और देखते ही देखते उसकी पैंट जलने लगी। सुपरमार्केट में मौजूद लोग हैरान रह गए और पूरे सुपरमार्केट में अफरातफरी मच गई।

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि महिला अपने पार्टनर के साथ सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी। उसकी जींस की पिछली बाईं जेब में मोबाइल रखा था। अचानक फोन में धमाका हुआ और आग भड़क उठी। लपटें इतनी तेज थीं कि महिला दर्द से चीख पड़ी और जान बचाने के लिए भागने लगी। उसके पार्टनर ने फौरन पीछे से भागकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी पैंट का एक हिस्सा जल चुका था।

🇧🇷 PHONE EXPLODES IN SUPERMARKET, LEAVES WOMAN SEVERELY BURNED (NOT MADE IN ISRAEL)

A woman suffered 2nd and 3rd-degree burns when her cell phone exploded in her back pocket while she was grocery shopping in Anápolis, Brazil.

The phone was identified as Motorola Moto E32,… pic.twitter.com/R7XOXNZfSL

— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) February 12, 2025