Video : आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी मंदिर के गेट के पास दिखा तेंदुआ, श्रद्धालुओं में फैली दहशत

Leopard Spotted in Tirupati : तिरुपति के तिरुमाला पहाड़ी पर श्रद्धालुओं में उस समय दहशत फैल गई जब 1 जुलाई को शाम 4:10 बजे अन्नामय्या भवन के पास एक तेंदुआ देखा गया। सीसीटीवी फुटेज (CCTV Cameras) में मंदिर के गेट के पास बैठा था। तेंदुआ शांत भाव से इधर-उधर देखता हुआ सीसीटीवी (CCTV) में कैद हुआ। इस दृश्य के बाद वन अधिकारियों में तुरंत सतर्कता फैल गई और उन्होंने जानवर को भगाने के लिए सायरन बजाया। आखिरकार तेंदुआ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल में वापस चला गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

A #leopard was spotted near the Annamayya Bhavan in #Tirumala hill, in #Tirupati on Tuesday at about 4:10 pm, sparking fear and panic among the devotees visiting the hill shrine.

The #BigCat was caught on a CCTV camera installed nearby.

The forest officials sounded sirens and… pic.twitter.com/SSD3Wnn0kp

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 2, 2025