Viral Video: बर्थडे केक काटती लड़की का Video हो गया वायरल, लोग कमेंट में कहने लगे ये बात

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लैटफ़ार्म है जहां आप आय दिन नयी नयी चीज़ें देखने को मिलती हैं । कब क्या वायरल हो जाएँ इसका कोई आइडिया नहीं है।  एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद यह कहेंगे। आइए फिर आपको वीडियो और फिर लोगों के कमेंट के बारे में बताते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक लड़की केक काट रही है। उसका जन्मदिन है और वो पूरी तरह से सजी हुई है लेकिन वो नॉर्मल कपड़े में नहीं है। लड़की दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई है। अब यह नहीं पता कि शादी वाले दिन या फिर उसके अगले दिन ही उसका जन्मदिन था तो वो दुल्हन के कपड़े में ही केक काट रही है या फिर उसने जन्मदिन के लिए दुल्हन के जोड़े पहन लिए। अब कारण जो भी हो, लोगों को अनोखा लगा तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यहां देखें वायरल वीडियो

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे इंस्टाग्राम पर pyaare_memes नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को काफी लोगों ने देखा है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- शादी का लहंगा और कीर्तन सेटअप के साथ जन्मदिन। दूसरे यूजर ने लिखा- जन्मदिन नहीं शादी। तीसरे यूजर ने लिखा- जन्मदिन में शादी वाला लुक। चौथे यूजर ने लिखा- अब लिया ही है तो पहनना ही पड़ेगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
