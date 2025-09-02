  1. हिन्दी समाचार
  3. Video- प्राइवेट मोमेंट हो गया पब्लिक, उस रोमांटिक पल को कैमरे में कैदकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल

सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसे देखकर लोग हैरान भी और दंग हो जाते हैं। बता दें कि यह वीडियो किसी हाईराइज बिल्डिंग (High Rise Building) का है, जहां एक प्रेमी जोड़ा अपने रोमांटिक पलों में इतना खो गया कि उन्हें ये ख्याल तक नहीं रहा कि उनके फ्लैट की खिड़की का पर्दा खुला हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसे देखकर लोग हैरान भी और दंग हो जाते हैं। बता दें कि यह वीडियो किसी हाईराइज बिल्डिंग (High Rise Building) का है, जहां एक प्रेमी जोड़ा अपने रोमांटिक पलों में इतना खो गया कि उन्हें ये ख्याल तक नहीं रहा कि उनके फ्लैट की खिड़की का पर्दा खुला हुआ है। नतीजा ये हुआ कि नीचे से गुजरने वाले लोगों को पूरा नजारा साफ-साफ दिखाई दे गया और किसी ने उस पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया (Social Media)  पर डाल दिया। इसके बाद जो हुआ उसने इंटरनेट पर आग लगा दी।

सरेआम चला लाइव रोमांस

बताया जा रहा है कि फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कपल कमरे की खिड़की के पास मौजूद था और पर्दा न लगे होने की वजह से उनका प्राइवेट मोमेंट पब्लिक (Private Moment Became Public) हो गया। नीचे खड़े कुछ लोगों ने तुरंत इसका वीडियो बना लिया और देखते ही देखते इसे सोशल मीडिया (Social Media) पर अपलोड कर दिया। अब ये क्लिप अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होकर लाखों व्यूज बटोर रही है। हालांकि हो सकता है कि पर्दा गलती से खुला रह गया हो। लेकिन जो सीन लोगों ने देखा उसे देखकर आप भी अपना सिर दीवार पर दे मारेंगे।

फिलहाल, सोशल मीडिया (Social Media) पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ लोग हंसी मजाक और मीम्स से इसे मजेदार बना रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ यूजर्स इसे समाजिक मर्यादा और जिम्मेदारी से जोड़कर देख रहे हैं। खैर, जो भी हो, इतना तय है कि ये वीडियो इस समय इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाए हुए है। लोग बार-बार इसे देखकर मजे ले रहे हैं और कपल की भूल को ट्रोलिंग का हथियार बना रहे हैं।

यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो को सोशल मीडिया (Social Media)  पर अलग अलग अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा भाई पर्दा तो लगा लेता। एक और यूजर ने लिखा अरे आजकल के नौजवान कितने सीधे हैं, बेचारे पर्दा तक लगाना नहीं जानते, तो वहीं एक और यूजर ने लिखा…हे भगवान क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हो गया हूं।

