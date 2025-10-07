VIDEO: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी धमकी

नई दिल्ली। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के उप प्रमुख और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी (Saifullah Kasuri, the mastermind of the Pahalgam attack) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। यह उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर करके दी है। वहीं आतंकवादी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर (Army Chief Asim Munir) की प्रशंसा की है। उसने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को सबक सीखाने की बात कही है।

सोशल मीडिया पर लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को खुली धमकी दी है। वीडियो में कसूरी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की प्रशंसा की उन्हें फील्ड मार्शल भी कहा। वीडियो में कसूरी ने कहा कि मैं हमारे सर्वोच्च नेता फील्ड मार्शल असीम मुनीर से अनुरोध करता हूं कि वह पीएम मोदी को सबक सिखाएं।

वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि वह बाढ़ राहत कार्य के नाम पर काम कर रहा है, जबकि हाल ही में पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ का बदला लेने की कसम खा रहा है। आतंकवादी की यह कथित टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan’s Prime Minister Shahbaz Sharif) द्वारा 26 सितंबर को सिंधु जल संधि (indus water treaty) का मुद्दा उठाए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिंधु भारत ने जल संधि प्रावधानों का उल्लंघन किया है और समझौते को स्थगित रखा है। वहीं आतंकवादी कसूरी भी इसी बयान को दोहरा रहा है।