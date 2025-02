Video- टाइगर के जबड़े में फंसी अपनी शर्ट को छुड़ा रहा था बच्चा, बोला- मेरी Shirt छोड़ दे... मम्मी डांटेगी

Tiger grabbed the child’s shirt Viral Video: आज के समय में सोशल मीडिया पर किसी भी तेजी से वायरल होने में वक्त नहीं लगता है। आएदिन नए वीडियो सामने आते रहते हैं। जिनमें कुछ वीडियो बेहद हैरान करने वाले होते हैं। इसी बीच एक छोटे से बच्चे का वीडियो तेजी वायरल हो रहा है। जिसमें वह अपनी मम्मी के डर से टाइगर को अपनी शर्ट छोड़ने की दुहाई दे रहा है।

दरअसल, वायरल वीडियो एक जू का बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्चा टाइगर के पिंजरे पास दिखाई पड़ रहा है और पिंजरे के अंदर से टाइगर ने उसकी टी-शर्ट को अपने जबड़े में पकड़ रखा है। वहीं, बच्चा अपनी शर्ट को टाइगर से छुड़ाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन टाइगर उसकी शर्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो में बच्चा कह रहा है- “मेरी शर्ट छोड़ दो। अगर शर्ट फट गई तो मम्मी बहुत डांटेगी। छोड़ दो प्लीज।”

Kid Starts shouting "Meri shirt chhod de, mummy Daantegi" after Tiger grabeed his shirt in Zoo

pic.twitter.com/gl07jglZ46

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 9, 2025