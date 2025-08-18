Viral Video : सफारी में बोलेरो से बाहर झांकना 13 साल के बच्चे को पड़ा भारी, तेंदुए ने किया हमला

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग दंग रह गए है। ये वीडियो बेंगलुरु (Bengaluru) के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क (Bannerghatta Biological Park) का बताया जा रहा है, जहां जंगल सफारी के दौरान अचानक एक तेंदुए ने पर्यटकों की बोलेरो पर हमला कर दिया।
Viral Video : सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग दंग रह गए है। ये वीडियो बेंगलुरु (Bengaluru) के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क (Bannerghatta Biological Park) का बताया जा रहा है, जहां जंगल सफारी के दौरान अचानक एक तेंदुए ने पर्यटकों की बोलेरो पर हमला कर दिया। इस हमले में बोलेरो में सवार एक 12 से 13 साल का बच्चा घायल हो गया। हालांकि बच्चे को हल्की चोटें आईं और समय रहते उसका इलाज कर दिया गया, लेकिन इस पूरे वाकये ने सभी को हिलाकर रख दिया है।
तेंदुए ने छलांग लगाकर किया हमला
इस घटना के 31 सेकेंड के वीडियो में साफ दिखता है कि एक तेंदुआ सड़क किनारे आराम कर रहा था। जैसे ही कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बोलेरो वहां पहुंची और रुक गई। तेंदुआ धीरे-धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। बोलेरो की खिड़की से एक बच्चा बाहर झांक रहा था और अचानक तेंदुए ने छलांग लगाकर उसके हाथ पर हमला कर दिया।
🚨Bengaluru | A minor sustained injuries after a leopard attack inside Bannerghatta National Park during a safari ride today.
Park authorities provided first aid and shifted him to hospital. He has since been discharged. pic.twitter.com/GN8WD9tnmi
पढ़ें :- 'वोट चोरी' मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा, वीडियो जारी कर लिखा - चोरी-चोरी, चुपके-चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है...
— Backchod Indian (@IndianBackchod) August 16, 2025
हमले के बाद अफरा-तफरी मच गई। पर्यटक चीखने-चिल्लाने लगे और सभी बेहद घबरा गए। उसी वक्त पीछे चल रही दूसरी सफारी बस में बैठे कुछ यात्रियों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ड्राइवर ने तुरंत बस को आगे बढ़ाया, लेकिन तेंदुआ थोड़ी देर तक गाड़ी का पीछा करता रहा। इसके बाद घायल बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां ट्रीटमेंट के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।
वीडियो पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @IndianBackchod नाम के एक पेज से शेयर किया गया। इसके बाद यह क्लिप खूब चर्चा में आ गई और लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे पर्यटकों की लापरवाही हो सकती है। सफारी के दौरान खिड़की से बाहर झांकना या जानवरों को उकसाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट में तो यह भी सामने आया कि किसी पर्यटक ने तेंदुए को पोक करने की कोशिश की थी, जिससे वह गुस्से में आ गया और बस की खिड़की पर हमला कर बैठा। दूसरी ओर कई लोगों ने पार्क प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि सफारी के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। अगर खिड़कियां पूरी तरह से बंद रहती तो शायद इस तरह का हादसा टल जाता। कुछ यूजर्स ने यह भी सुझाव दिया कि घायल बच्चे को टिटनेस और रेबीज का टीका जरूर लगवाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा न रहे।