पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे व 100x जूम वाला Vivo T4 Ultra भारत में जल्द लॉन्च होगा, कंपनी ने किया कंफर्म

Vivo T4 Ultra Smartphone India Launch officially teased: वीवो ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Vivo T4 Ultra स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। इसको फ्लिपकार्ट, वीवो की आधिकारिक वेबसाइट और आस-पास के स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यह डिवाइस पहले ही ब्लूटूथ एसआईजी, बीआईएस और गीकबेंच डेटाबेस पर दिखा था, जिसके बाद इसे देश में पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी।

Vivo T4 Ultra को लेकर जारी किए गए टीज़र वीडियो से पता चलता है कि स्मार्टफोन ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा। रियर पैनल में तीन कैमरा सेंसर और सेंसर के नीचे एक रिंग लाइट है। यह घुमावदार किनारों के साथ आता है। कैमरा मॉड्यूल पर 100X TELE LENS छपा हुआ है। कहा जा रहा है कि डिवाइस फ्लैगशिप-लेवल ज़ूम क्षमता के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन की गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि स्मार्टफोन एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा जो 2GHz पर क्लॉक किए गए चार कोर, 2.85GHz पर क्लॉक किए गए तीन कोर और 3.40GHz पर क्लॉक किए गए एक कोर के साथ आता है।

