Vivo Y400 Pro भारत में जल्द होगा लॉन्च, टीजर वीडियो में दिखी फोन की पहली झलक

Vivo Y400 Pro launch soon in India: स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि Vivo Y400 Pro को जल्द ही भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। इससे पहले अपकमिंग डिवाइस को अमेज़न पर लिस्ट किया गया था, जहां कई प्रमुख डिटेल्स का खुलासा हुआ था। हालांकि, बाद में लिस्टिंग को हटा दिया गया था। अब ब्रांड ने टीजर वीडियो जारी कर नए वीवो फोन को भारत में जल्द पेश करने की जानकारी दी है।

वीवो की ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए टीजर वीडियो में आगामी डिवाइस की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है, जिससे फोन के सफेद रंग के वेरिएंट का खुलासा हुआ है। रियर डिज़ाइन वैसा ही है जैसा कि पहले अमेज़न लिस्टिंग में बताया गया था। इससे पहले अमेज़न लिस्टिंग में पता चला था कि Vivo Y400 Pro में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा, यह डाइमेंशन 7300 SoC द्वारा संचालित होगा, और 90W फ़ास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 5,500mAh की बैटरी पैक करेगा।

For those who don’t just dream—but dare, do, and dominate. 💫 This is for the ones who chase their dreams

The all new vivo Y400 Pro – Coming soon#vivoY400Pro #vivoYseries #ItsMyStyle #DreamChaser pic.twitter.com/4tGk4vKdkJ

