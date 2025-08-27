Viral Video: घर में फंसा बंदर तो उसे लेने आ गई पूरी फौज, फिर देखिए क्या हुआ?

अभी तक तो सिर्फ रील बनता था की बंदर अपने ग्रुप को बुलाते हैं लेकिन अब ये सच हो गया। आपको बता दें की बंदर आम तौर पर बहुत चतुर, फुर्तीले और सामाजिक जानवर होते हैं। इन्हे झुंड में रहना पसंद होता हैं। जब भी इनके झुंड पर कोई बात आ जाती है तो ये सारे इकट्ठे होकर मुकाबला करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सामने आया है. जहां इनके ग्रुप का एक बच्चा फंस जाता है और फिर उसे बचाने के लिए ये लोग एड़ी-चोट का जोर लगा देते हैं. इसके बाद कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है. जिसकी कैचर ने कभी उम्मीद नहीं की होती है।

जहां एक कुछ लोग बंदर के बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी टोली को लग रहा है कि ये उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो ऐसे वो उन पर हमला कर करने की सोचते हैं.एक दो नहीं झुंड के सैकड़ों बंदर एकदम से अटैकिंग मोड में आकर हमला करने के बारे में सोचते हैं. गनीमत की बात तो ये रही कि बीच में जाली लगी हुई थी…नहीं तो ये जिस तरीके से अपना चेहरा बनाकर गुस्सा हो रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उसका काम पलभर में तमाम कर देंगे। इस बीच एक शख्स अपनी जान पर खेलकर बंदर को पकड़ने की कोशिश में लग जाता है और अंत में वो उसके बच्चों को बचाकर उनके पास वापस छोड़ देता है.

View this post on Instagram A post shared by Jagmohan Kumar (@jk_forest_joya02)

जिसके बाद बंदर वहां से वापस चले जाते हैं और करीब ढाई मिनट लंबी यह क्लिप इसी के साथ खत्म हो जाती है. इस वीडियो को इंस्टा पर jk_forest_joya02 नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. जिसे खबर लिखे जाने तक हजारों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में इन लोगों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.