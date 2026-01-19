  1. हिन्दी समाचार
  3. रोहित की फॉर्म पर सवाल उठे तो भड़के कप्तान गिल, बोले- हमेशा अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना संभव नहीं

IND vs NZ 3rd ODI Highlights : इंदौर में रविवार को खेले गए वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारत को 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। उनकी 1988 के बाद से आठ कोशिशों में भारत में यह पहली वनडे बाइलेटरल सीरीज़ जीत है। घर पर हार के बाद रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, कप्तान शुभमन गिल ने रोहित का बचाव किया और कहा कि वह एक अच्छी फॉर्म में हैं। हमेशा अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना संभव नहीं होता।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का अच्छा फॉर्म देखने को मिला था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। रोहित ने इस सीरीज में 61 रन बनाए हैं और उनका औसत 20.33 का रहा। ऐसे में तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान गिल से रोहित की फॉर्म को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज तक रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में रहे हैं… हमेशा अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना संभव नहीं होता। मुझे लगता है कि रोहित को न्यूजीलैंड सीरीज में भी अच्छी शुरुआत मिली थी। एक बल्लेबाज के तौर पर आप हमेशा अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहते हैं और उसे शतक में बदलना चाहते हैं। यही वह चीज है जिसके लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना संभव नहीं होता।”

वन मैन आर्मी बनकर अंत तक टीके रहे किंग कोहली

तीसरे वनडे की पहली पारी में न्यूजीलैंड ने डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी के बदौलत 337 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जिसके जवाब में भारतीय टीम 296 रनों पर ऑल आउट हो गयी। इस मैच में विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाज उनका साथ छोड़कर जाते रहे। कोहली ने नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा के साथ अहम साझेदारी करके जीत की उम्मीद को जगाए रखा। लेकिन, हर्षित के आउट होने के बाद टीम की उम्मीदों को झटका। आखिर में उन्हें बड़े शॉट के लिए मजबूर होना पड़ा और वह 108 गेंदों में 124 रन बनाकर आउट हुए। नीतीश ने 53 और हर्षित ने 52 रन की अहम पारी खेली।

