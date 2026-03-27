AIADMK Candidates 2nd List : तमिलनाडु चुनाव के लिए AIADMK ने जारी की 127 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, देखें- किसको कहां से मिला टिकट

AIADMK Candidates 2nd List : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टी AIADMK ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने अपने कुछ मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा है और कई पूर्व मंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी टिकट दिया गया है। पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की ओर से जारी की गयी इस लिस्ट में 127 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
AIADMK Candidates 2nd List : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टी AIADMK ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने अपने कुछ मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा है और कई पूर्व मंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी टिकट दिया गया है। पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की ओर से जारी की गयी इस लिस्ट में 127 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
AIADMK उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के अनुसार, पार्टी ने लॉटरी किंग मार्टिन की पत्नी लीमा रोज को लालगुडी सीट से मैदान में उतारा है। एडवोकेट विंग के सचिव मंगुलम के. महेंद्रन मदुरै ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। पेरिया पुल्लन को मेलूर विधानसभा क्षेत्र से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले AIADMK ने अपने उम्मीदवारों की पहली में 23 नामों की घोषणा की थी। यानी पार्टी ने अब तक कुल 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
बता दें कि तमिलनाडु एनडीए में शीट शेयरिंग के तहत AIADMK ने अपने पास 178 सीटें रखी हैं, जबकि भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के अन्य साथी पीएमके (PMK) को 18 और एएमएमके (AMMK) को 11 सीटें दी गई हैं।
AIADMK उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट
कुम्बिदिपुंडी – वी. सथन
थुरैयुर (एससी) – आई. सरोजा
पेरम्बलुर (एससी) – आर. तमिलसेल्वन
नेवेली – सोराथुर आर. राजेंद्रन
पनरुति – के. मोहन
कुड्डालोर – एम.सी. संपत
कुरिंजिपदी – ए. भुवनेंद्रन
भुवनागिरी – ए अरुणमोझीथेवन
चिदम्बरम – के.ए. पांडियन
सिरकाज़ी (एससी) – एम. शक्ति
पूमपुहार – एस पावुनराज
नागपट्टिनम – थंगा। कथिरावन
थिरुथुराईपूंडी (एससी) – यू. बालदंडयुथम
थिरुविदाईमरुदुर (एससी) – इलमथी सुब्रमण्यम
पापनासम – डी. शनमुगप्रभु
ओरथानाडु – एम. शेखर
पट्टुक्कोट्टई – सी.वी. शेखर
पेरावुरानी – कोवी। इलांगो
थिरुमायम – पी.के. वैरामुत्तु
शिवगंगा-पीआर. सेंथिलनाथन
मेलुर – पी. पेरियापुलन (उर्फ) सेल्वम
मदुरै पूर्व – मंगलम के. महेंद्रन
शोलावंदन (एससी) – के. मणिक्कम
मदुरै उत्तर – पी. सरवनन
उसिलामपट्टी – आई. महेंद्रन
अंडीपट्टी – ए लोगिराजन
बोडिनायकनुर – वी.टी. नारायणसामी
कंबुम – एस.टी.के. जक्कइयां
श्रीविल्लिपुथुर (एससी) – एम. चंद्रप्रभा
विरुधुनगर – वी.जी. गणेशन
अरुप्पुक्कोट्टई – एस. सेतुपति
परमकुडी (एससी) – एस मुथैया
तिरुवदानै – कीर्तिका मुनियासामी
मुदुकुलथुर – मलेशिया एस पांडी
विलाथिकुलम – आर. सत्या
थूथुकुडी – सी.डी.एच.ए. सेलपांडियन
श्रीवैकुंठम – एस.पी. शनमुगनाथन
शंकरनकोविल (एससी) – थिलिपन जयसंकर
कदयानल्लूर – सी. कृष्णमुरली
तेनकासी – एस. सेल्वमोगंधस-पांडियन
अलंगुलम – के.आर.पी. प्रभाकरन
तिरुनेलवेली – थाचाई एन. गणेशराजा
अंबासमुद्रम – एसाक्की सुब्बैया (उर्फ) आई. सुब्बैया
पलायमकोट्टई – एस. सैयद सुल्तान समसूदीन
कन्नियाकुमारी – एन. थलैवैसुंदरम
पोन्नेरी (एससी) – पी. बलरामन
तिरुत्तानी – के. तिरुथानी
तिरुवल्लूर – बी.वी. रमण
माधवरम – वी. मूर्ति
तिरुवोट्टियूर – के. कुप्पन
श्रीरामपुर (एससी) – के. पज़ानी
धर्मपुरी – एस. रामचन्द्रन
चेंगलपट्टू – एम. राजा (उर्फ) के. राजेंद्रन
चेय्यूर (एससी) – ई. राजशेखर
मदुरन्थाकम (एससी) – मरागथम कुमारवेल
कांचीपुरम – वी. सोमनाथ
अराक्कोनम (एससी) – एस रवि
काटपाडी – वी. रामू
अर्कोट – एस.एम. सुगुमार
पप्पीरेड्डीपट्टी – मरागथम वेट्रिवेल
हरूर (एससी) – वी. संपतकुमार
चेंगम (एससी) – टी.एस. वेलू
किल्पेन्नाथुर – एस. रामचन्द्रन
अरणी – एल जयसुधा
चेय्यर – मुक्कुर एन. सुब्रमण्यम
वंदावसी (एससी) – पी. रानी
तिंडीवनम (एससी) – पी. अर्जुनन
वनूर (एससी) – पी. मुरुगन
वेल्लोर – एस.आर.के. अनुप्रयोग
अनाइकट – डी. वेलाझागन
गुडियाट्टम (एससी) – जी परिसा पुरूषोत्तमन
वानीयंबदी – जी. सेंथिल कुमार
अम्बुर – आर वेंकटेशन
उथंगराई (एससी) – टी.एम. तमिलसेल्वम
बरगुर – ई.सी. गोविंदरासु
कृष्णागिरि – के. अशोक कुमार
होसुर – पी. बालकृष्ण रेड्डी, कोयंबटूर दक्षिण – अम्मान के. अर्जुनन
सिंगनल्लूर – के.आर. जयराम
किनाथुकादावु – से. दामोदरन
पोलाची – पोलाची वी. जयारमन
वालपराई (एससी) – डी. लक्ष्मणन
उडुमलाईपेट्टई – उडुमलाई के. राधाकृष्णन
पलानी – के. रवि मनोहरन
ओड्डनचत्रम् – ए. विश्वनाथन
नीलाकोट्टई (एससी) – एस. थेनमोझी
वेदसंदूर – वी.पी.बी. परमशिवम्
अरवाकुरिची – के. सेल्वाकुमार
कृष्णरायपुरम (एससी) – एस दिव्या
कुलिथलाई – एस कंधासामी
मनाप्पराई – पी.एल. विजयकुमार
श्रीरंगम – आर. मनोहरन
तिरुचिरापल्ली (पूर्व) – के. राजशेखरन
तिरुचिरापल्ली (पश्चिम) – पी. कुमार
तिरुवेरुम्बुर – एम. लीला राजेश
मुसिरी – एन. योगलिंगम
विक्रवंडी – के. विजया
तिरुक्कोयिलुर – एस. पज़ानिसामी
उलुंदुरपेट्टई – आर. कुमारगुरु
शंकरपुरम – आर. माधवन
कल्लाकुरिची (एससी) – एस. राजेंद्रन
गंगावल्ली (एससी) – ए. नल्लाथम्बी
अट्टूर (एससी) – ए.पी. जयशंकरन
यरकौड (एसटी) – पी. उषा रानी
ओमलुर – आर मणि
मेट्टूर – जी वेंकटचलम
सांकरी – एस. वेत्रिवेल
सेलम (दक्षिण) – जे. रॉबर्ट
वीरपंडी – पी. सेंथिल कुमार
सेंदामंगलम (एसटी) – सी. चन्द्रशेखरन
नमक्कल – पी.एस. माधवी
परमथी वेलूर – एस शेखर
तिरुचेंगोडु – आर. चन्द्रशेखर
इरोड (पूर्व) – आर. मनोहरन
धारापुरम (एससी) – पी. सथियाबामा
कंगायम – एन.एस.एन. नटराज
पेरुंदुरई – एस जयकुमार
एंथियूर – पी. हरिभास्कर
गोबिचेट्टीपलायम – वी.बी. बाबू
भवानीसागर (एससी) – ए. बन्नारी
गुडलुर (एससी) – पोन। जयसीलन
कुन्नूर – ए. रामू
मेट्टुपालयम – ठीक है चिन्नाराज
तिरुपुर (उत्तर) – एम.एस.एम. आनंदन
पल्लदम – के.पी. परमशिवम्
सुलूर – वी.पी. कंधासामी
कवुंदमपलयम – पी.आर.जी. अरुण कुमार