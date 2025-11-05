‘एक क्रिकेट युग और एक अमर विरासत, जन्मदिन मुबारक हो विराट’, बीसीसीआई ने रिकॉर्ड्स शेयर कर दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान और क्रिकेट जगत में ‘रन मशीन’ के नाम से मशहूर विराट कोहली (Virat Kohli) बुधवार को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। देशभर से प्रशंसकों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर बीसीसीआई (BCCI) ने विराट के शानदार रिकॉर्ड्स को शेयर करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। बीसीसीआई (BCCI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विराट कोहली की तस्वीर साझा की और पोस्ट में लिखा कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2011, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और 2025, तथा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के विजेता, टीम इंडिया के महान खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

बीसीसीआई (BCCI) ने विराट के अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़े भी साझा किए- कुल मैच: 553, कुल रन: 27,673 शतक 82। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक्स पोस्ट में लिखा कि किंग कोहली 37 साल के हो गए। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज, विराट कोहली (Virat Kohli) के अविश्वसनीय सफर का जश्न। उनके लिए और भी रिकॉर्ड, जीत और खुशियों से भरा साल हो, यही शुभकामनाएं हैं।

पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि विराट कोहली को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। पटेल ने विराट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें दोनों खिलाड़ी आईपीएल के पूर्व सीजन के दौरान मिले थे। मुनाफ ने विराट के साथ टीम इंडिया के लिए कई मैच भी खेले हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मुंबई इंडियंस की टीम ने विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि रन मशीन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

विराट को उनकी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन साल 2023 में विराट ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी की थी।

ICC U19 World Cup 🔥

ICC Cricket World Cup Winner 🥶

ICC Champions Trophy Winner x2 😮‍💨

ICC Test Mace Winner 🤌

ICC T20 World Cup Winner😎

IPL Champion 🏆 Different stages, same ruler. 𝗧𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗮𝗹𝗹 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝘀. 👑#HappyBirthdayViratKohli #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/anZRCsp73E — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 5, 2025

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक्स पोस्ट में लिखा, “एक क्रिकेट युग और एक अमर विरासत। जन्मदिन मुबारक हो, विराट।”