PM Modi 75th birthday : PM मोदी के जन्मदिन पर Bollywood Celebs ने लुटाया प्यार , किसी ने दिया खास गिफ्ट , कोई खेतों में वीडियो बनाकर किया Wish

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं इस खास अवसर देश विदेश से पीएम को भर भर कर बधाइयाँ दें रहे हैं। अब इस मौके पर भला बॉलीवुड कहां पीछे रहने वाला सेलेब्स भी पीएम को लगतार बधाई दें रहे हैं आइए जानते हैं किन किन सेलेब्स ने पीएम को विश किया है तो वहीं कुछ लोगों ने लग्जरी गिफ्ट्स भी दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं इस खास अवसर देश विदेश से पीएम को भर भर कर बधाइयाँ दें रहे हैं। अब इस मौके पर भला बॉलीवुड कहां पीछे रहने वाला सेलेब्स भी पीएम को लगतार बधाई दें रहे हैं आइए जानते हैं किन किन सेलेब्स ने पीएम को विश किया है तो वहीं कुछ लोगों ने लग्जरी गिफ्ट्स भी दिया है।
बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई
हेमा मालिनी ने शेयर किया वीडियो
This is a special occasion for our beloved PM as he celebrates his 75th birthday today. Let us all join and together wish him wonderful health, happiness and excellent success in whatever he does to take our nation to glorious heights globally🙏@narendramodi pic.twitter.com/6STC5dlocw
— Hema Malini (@dreamgirlhema) September 17, 2025
पढ़ें :- The Bads Of Bollywood: आर्यन खान के काम पर इम्प्रेस हुए बॉबी देओल , बोले ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं वो…
पीएम मोदी के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में हेमा मालिनी इमोशनल होती नजर आईं. वो वीडियो में कहती हैं- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. बीते 11 सालों से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूं, तभी से मुझे उनसे सहयोग मिलता आ रहा है. अब उनके 75वें जन्मदिन पर मैं, मेरा परिवार और मेरी संसदीय क्षेत्र मथुरा की जनता आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं. ढेर सारी शुभकामनाएं’.
कंगना रनौट ने किया विश
‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को आत्मसात कर ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। pic.twitter.com/u3Ki3Gmhpe
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2025
पढ़ें :- Bigg Boss 19: नॉमिनेशन में हुआ बवाल , इन 5 कंटेस्टेंट्स पर लटकी बेघर होने की तलवार
कंगना रनौत ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को आत्मसात कर ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.’ परेश रावल ने लिखा- ‘मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करें.’
शाहरुख खान ने खेतों में वीडियो बनाकर किया विश
Indian actor and film producer @iamsrk extends heartfelt wishes to PM Narendra Modi on his 75th birthday, praising his inspiring journey from a small town to the global stage and acknowledging his dedication and discipline for the nation. He wishes him health, happiness, and… pic.twitter.com/bLdxR6TwKK
— DD News (@DDNewslive) September 17, 2025
शाहरुख खान इस वक्त पोलैंड में हैं, जहां वह अपनी नई फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग कर रहे हैं। शाहरुख ने खेतों के बीच खड़े होकर एक प्यारा सा वीडियो बनाया और पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। शाहरुख ने पीएम मोदी की एनर्जी और जोश की तारीफ की और उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग बताया।
आमिर खान ने किया विश
Bollywood actor and filmmaker Aamir Khan extended his wishes to PM @narendramodi on his 75th birthday, praying for his long life and continued strength to guide the nation towards development and prosperity, achieving greater milestones in the years to come.#SevaParv… pic.twitter.com/JO6O9NOf4y
— DD News (@DDNewslive) September 17, 2025
आमिर खान ने भी एक वीडियो अपने X अकाउंट पर शेयर किया और पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आमिर ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के विकास में जो योगदान दिया है, उसे सभी लोग हमेशा याद रखेंगे।
आलिया भट्ट ने भी पीएम मोदी को किया बर्थडे विश
आलिया भट्ट ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें बर्थडे पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें विश किया
जूनियर एनटीआर ने भी पीएम मोदी को दीं शुभकामनाएं
History remembers those who reshape the future.⁰Wishing PM @narendramodi ji continued strength, clarity, and courage as he leads Bharat through a transformative era.⁰May your journey remain as fearless as your vision. 🇮🇳⁰#HappyBirthdayModiJi pic.twitter.com/DwPGmq3TPI
— sonu sood (@SonuSood) September 17, 2025
पवन कल्याण ने पीएम मोदी की जर्नी को बताया इंस्पायरिंग लिखा लंबा-चौड़ा नोट
Honourable Prime Minister Sri. Narendra Modi Ji (@narendramodi)
पढ़ें :- कौन हैं माहिका शर्मा ? जो बनीं हार्दिक पांड्या की मिस्ट्री गर्ल, यहां जाने डिटेल्स
In your remarkable journey, we see the story of a leader who rose from humble beginnings, through unwavering discipline and commitment, to become the guiding force of our great nation.
Your vision for… pic.twitter.com/5jVjeeJHqu
— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) September 17, 2025
रजनीकांत ने इस अंदाज में पीएम मोदी को बर्थडे विश किया
To the most respected, honourable, and my dear Prime Minister @narendramodi Narendra Modi ji , heartfelt wishes on your birthday. Wishing you long life, good health, peace of mind, and everlasting strength to lead our beloved nation. Jai Hind. 🇮🇳
— Rajinikanth (@rajinikanth) September 17, 2025
कमल हासन ने यह ट्वीट किया
Warmest birthday wishes to the Hon’ble Prime Minister, Thiru Narendra Modi avargal. Wishing him good health and strength in service of the people of India.@narendramodi
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 17, 2025