PM Modi 75th birthday : PM मोदी के जन्मदिन पर Bollywood Celebs ने लुटाया प्यार , किसी ने दिया खास गिफ्ट , कोई खेतों में वीडियो बनाकर किया Wish

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं इस खास अवसर देश विदेश से पीएम को भर  भर कर बधाइयाँ दें रहे हैं। अब इस मौके पर भला बॉलीवुड कहां पीछे रहने वाला सेलेब्स  भी पीएम को लगतार बधाई दें रहे हैं आइए जानते हैं किन किन सेलेब्स ने पीएम को विश किया है तो वहीं  कुछ लोगों ने लग्जरी गिफ्ट्स भी दिया  है।

बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई 

हेमा मालिनी ने शेयर किया वीडियो

पीएम मोदी के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में हेमा मालिनी इमोशनल होती नजर आईं. वो वीडियो में कहती हैं- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. बीते 11 सालों से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूं, तभी से मुझे उनसे सहयोग मिलता आ रहा है. अब उनके 75वें जन्मदिन पर मैं, मेरा परिवार और मेरी संसदीय क्षेत्र मथुरा की जनता आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं. ढेर सारी शुभकामनाएं’.

कंगना रनौट ने किया विश

कंगना रनौत ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को आत्मसात कर ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.’ परेश रावल ने लिखा- ‘मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करें.’

 शाहरुख खान ने खेतों में वीडियो बनाकर किया विश

शाहरुख खान इस वक्त पोलैंड में हैं, जहां वह अपनी नई फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग कर रहे हैं। शाहरुख ने खेतों के बीच खड़े होकर एक प्यारा सा वीडियो बनाया और पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। शाहरुख ने पीएम मोदी की एनर्जी और जोश की तारीफ की और उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग बताया।

आमिर खान  ने  किया विश

आमिर खान ने भी एक वीडियो अपने X अकाउंट पर शेयर किया और पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आमिर ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के विकास में जो योगदान दिया है, उसे सभी लोग हमेशा याद रखेंगे।

आलिया भट्ट ने भी पीएम मोदी को किया बर्थडे विश

आलिया भट्ट ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें बर्थडे पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें विश किया

जूनियर एनटीआर ने भी पीएम मोदी को दीं शुभकामनाएं

पवन कल्याण ने पीएम मोदी की जर्नी को बताया इंस्पायरिंग लिखा लंबा-चौड़ा नोट

रजनीकांत ने इस अंदाज में पीएम मोदी को बर्थडे विश किया

 कमल हासन ने यह ट्वीट किया

