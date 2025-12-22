‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क, तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, इनको पछाड़कर रचा इतिहास

मुंबई। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक फिल्म का डंका बज रहा है, तो वो है ‘धुरंधर’। फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंचते-पहुंचते भी इस फिल्म ने वो कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद शायद इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी नहीं थी। तीसरे वीकेंड की कमाई के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग फिनॉमिना बन चुकी है।

तीसरे वीकेंड में लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा

हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार किया हो। ‘धुरंधर’ ने तीसरे वीकेंड में 99.70 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कमाई कर यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड फिल्म ‘छावा’ के नाम था, जिसने तीसरे वीकेंड में 60.10 करोड़ रुपये कमाए थे।

छावा से पुष्पा 2 तक, सब हुए धुंआ

अगर तुलना करें तो ‘धुरंधर’ का तीसरा वीकेंड बाकी सुपरहिट फिल्मों के मुकाबले किसी तूफान से कम नहीं है। जहां ‘पुष्पा 2 (हिंदी)’ 60 करोड़ पर सिमट गई, वहीं ‘स्त्री 2’ 48.75 करोड़, ‘बाहुबली 2 (हिंदी)’ 42.55 करोड़ और ‘गदर 2’ 36.95 करोड़ तक ही पहुंच पाईं। यहां तक कि ‘जवान’, ‘एनिमल’, ‘दंगल’ और ‘पठान’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी तीसरे वीकेंड में ‘धुरंधर’ के आसपास नहीं फटक सकीं।

'DHURANDHAR' IS A GAME-CHANGER: HISTORIC *WEEKEND 3*… #Dhurandhar has emerged as a BOXOFFICE DINOSAUR, bulldozing every record in its path… The *Weekend 3* business speak volumes… Read on…#Dhurandhar becomes the FIRST FILM in the history of #Hindi cinema to *nearly* hit… pic.twitter.com/CFdiyzZEDM — taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2025

तीसरे हफ्ते का डे-वाइज कलेक्शन

तीसरे हफ्ते के आंकड़े खुद में एक कहानी कहते हैं। शुक्रवार को फिल्म ने 23.70 करोड़, शनिवार को 35.70 करोड़ और रविवार को 40.30 करोड़ रुपये कमाए। यानी वीकेंड के हर दिन ग्रोथ देखने को मिली, जो आमतौर पर केवल बेहद मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ वाली फिल्मों में ही देखने को मिलती है।

तीन हफ्तों में 579 करोड़ पार हुई फिल्म

भारत में अब तक ‘धुरंधर’ की कुल कमाई 579.20 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। पहले हफ्ते में 218 करोड़, दूसरे हफ्ते में 261.50 करोड़ और तीसरे वीकेंड में लगभग 100 करोड़ की कमाई यह साबित करती है कि फिल्म की पकड़ दर्शकों पर लगातार मजबूत होती जा रही है। नकारात्मक चर्चाओं और आलोचनाओं के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना एक बड़ी मिसाल बन चुका है।

ओवरसीज में भी ‘धुरंधर’ का जलवा

देश के बाहर भी ‘धुरंधर’ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। तीसरे वीकेंड के बाद ओवरसीज कलेक्शन 186.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। विदेश में तीन हफ्तों में 180 करोड़ की कमाई यह दिखाती है कि फिल्म सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी मजबूत पकड़ बना चुकी है।

‘अवतार’ का नहीं चला जादू

दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान रिलीज हुई हॉलीवुड की बड़ी फिल्म ‘अवतार’ भी ‘धुरंधर’ के सामने टिक नहीं पाई। जहां आमतौर पर इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी भारतीय बाजार में बड़ा असर डालती हैं, वहीं इस बार देसी फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। ‘अवतार’ ने अपने पहले वीकेंड पर 68.58 करोड़ का ही कलेक्शन किया है।

बॉक्स ऑफिस का नया बेंचमार्क

‘धुरंधर’ ने न सिर्फ तीसरे वीकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि आने वाली फिल्मों के लिए एक नया पैमाना भी सेट कर दिया है। यह फिल्म इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब कंटेंट और दर्शकों का प्यार साथ हो, तो कोई भी नेगेटिविटी बॉक्स ऑफिस पर असर नहीं डाल सकती।