IND vs AUS 4th T20I: आज सीरीज में बढ़त बनाने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AUS 4th T20I: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का चौथा मैच क्वींसलैंड में खेला जाना है। यह सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में में दोनों टीमें चौथा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और तीसरे मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20ई मैच कब और कितने खेला जाएगा और मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20ई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20आई मैच गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20ई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20आई मैच बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में खेला जाएगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20ई मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20आई मैच 6 नवंबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20ई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव देख पाएंगे?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20ई मैच की लाइव लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।