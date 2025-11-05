  1. हिन्दी समाचार
India Test Squad : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का एलान, ऋषभ पंत की वापसी, शमी आउट

बीसीसीआई (BCCI) ने बुधवार को साउथ अफ्रीका (South Africa)  के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम (Indian Test Team) का एलान कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ चोटिल हुए ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। वह उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। फिलहाल पंत इंडिया-ए टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बीसीसीआई (BCCI) ने बुधवार को साउथ अफ्रीका (South Africa)  के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम (Indian Test Team) का एलान कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ चोटिल हुए ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। वह उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। फिलहाल पंत इंडिया-ए टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के मौजूदा विजेता साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 14 नंबर से होगा। पहले टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वहीं, दूसरी टेस्ट मैच 22 नवंबर से शुरू होगा। यह मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा।

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट- 14 से 18 नवंबर, कोलकाता

दूसरा टेस्ट- 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी

रणजी ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को फिर से किया गया अनदेखा 

गौर करने वाली बात यह है कि रणजी ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को फिर से अनदेखा किया गया है। उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। बंगाल के लिए खेलते हुए शमी ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में टीम की जीत में अहम योगदान दिया था। प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव और आकाश दीप।

