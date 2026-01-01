क्या WhatsApp Data से भर गया आपके फोन का स्टोरेज? इस तरह से करें मैनेज

  1. हिन्दी समाचार
WhatsApp to Free up Space: क्या आपका WhatsApp ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा फ़ॉरवर्ड किए गए मैसेज या पुरानी मीडिया फ़ाइलों की वजह से हो सकता है जिन्हें आपने बहुत पहले शेयर किया था, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल में, हम आपके साथ कुछ आसान स्टेप्स शेयर करेंगे जिन्हें अपनाकर आप WhatsApp पर उस डेटा के लिए स्टोरेज खाली कर सकते हैं जो असल में ज़रूरी है।

By Abhimanyu 
WhatsApp Free up Space: क्या आपका WhatsApp ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा फ़ॉरवर्ड किए गए मैसेज या पुरानी मीडिया फ़ाइलों की वजह से हो सकता है जिन्हें आपने बहुत पहले शेयर किया था, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल में, हम आपके साथ कुछ आसान स्टेप्स शेयर करेंगे जिन्हें अपनाकर आप WhatsApp पर उस डेटा के लिए स्टोरेज खाली कर सकते हैं जो असल में ज़रूरी है।

WhatsApp पर स्टोरेज मैनेज करने के तरीके

1- WhatsApp पर असली स्टोरेज यूसेज चेक करें

– WhatsApp खोलें

– सेटिंग्स में जाएं

– स्टोरेज और डेटा पर टैप करें

– मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करें

आप देखेंगे कि WhatsApp कितनी जगह इस्तेमाल कर रहा है, और आपकी चैट्स साइज़ के हिसाब से सॉर्ट की हुई होंगी। वहाँ से, आप सबसे बड़ी चैट्स पर टैप कर सकते हैं, कई आइटम (पुराने वीडियो, मीम्स, फॉरवर्ड किया गया मीडिया, वॉयस नोट्स) सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर डिलीट पर टैप कर सकते हैं।

2- हर फ़ोटो और वीडियो को ऑटो-डाउनलोड करना बंद करें

– सेटिंग्स में जाएं

– स्टोरेज और डेटा पर टैप करें

– मीडिया ऑटो-डाउनलोड पर जाएं

वहां से, आप सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं जैसे-

मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते समय: कोई मीडिया नहीं

वाई-फ़ाई से कनेक्ट होने पर: सिर्फ़ वही चुनें जिसकी आपको सच में ज़रूरत है

रोमिंग के दौरान: कोई मीडिया नहीं

ऐसा करके, अब आप मैन्युअल रूप से चुन सकते हैं कि आप कौन सी मीडिया फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं।

3- ग्रुप्स से फ़ॉरवर्ड किए गए मैसेज साफ़ करें

कभी-कभी, फ़ैमिली/दोस्तों/वर्क ग्रुप्स में फ़ॉरवर्ड किए गए मैसेज बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। इन मैसेज को साफ़ करने के लिए:

– स्टोरेज मैनेज करें पर जाएं

– चैट्स में, एक बड़े ग्रुप चैट पर टैप करें

– वीडियो या फ़ोटो के हिसाब से फ़िल्टर करें

– सभी चुनें और फिर डिलीट करें

4- गायब होने वाले मैसेज के साथ ऑटो-क्लीन चैट

गायब होने वाले मैसेज फीचर ग्रुप या कैज़ुअल चैट को साफ़ करने में मदद करता है।

– चैट खोलें

– ग्रुप या कॉन्टैक्ट के नाम पर टैप करें

– तीन डॉट्स पर टैप करें और डिसअपीयरिंग मैसेज पर क्लिक करें

अब आप मैसेज टाइमर को 24 घंटे/7 दिन/90 दिन के लिए सेट कर सकते हैं, और उस समय के बाद नए मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएंगे।

5- WhatsApp बैकअप साफ़ करें-

Android पर (Google Drive)

– Google Drive ऐप खोलें

– मेन्यू में जाएं

– बैकअप पर क्लिक करें

– WhatsApp बैकअप ढूंढें और फिर उसका साइज़ चेक करें

अगर साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो WhatsApp में वीडियो बैकअप बंद कर दें (सेटिंग्स > चैट्स > चैट बैकअप)

iPhone पर (iCloud)

– सेटिंग्स में जाएं

– [आपका नाम]> iCloud

– मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करें

WhatsApp पर टैप करें

देखें कि WhatsApp कितनी स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है और WhatsApp में बैकअप ऑप्शन एडजस्ट करें।

