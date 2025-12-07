VIDEO-कलयुगी औलाद : विधवा मां से बेटी कुछ तो फायदा उठाओ और मुझे एक अमीर बाप दे दो...

लखनऊ। हमारा समाज कहां जा रहा है? क्या हम इतने आधुनिक हो गए हैं? या यूं कहें कि कितनी घटिया मानसिकता की लड़की है? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा कर दिया है।

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियों में एक कलयुगी,बेशर्म बेटी का एक ऐसा बयान इन दिनों काफी ज़्यादा चर्चा में है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक बेटी अपनी विधवा मां (Widowed Mother) से कहती है कि मां विधवा होने का कुछ तो फायदा उठाओ, मम्मी कोई अमीर बुड्ढा पकड़ लो, इस बुढ़ापेपन का फायदा उठाओ और मुझे एक अमीर बाप दे दो।

आगे कहा मां अब आप किसी अमीर बुज़ुर्ग से शादी कर ले, ताकि उसे एक “अमीर बाप” मिल जाए। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह वक्तव्य एक बेटी अपने विधवा मां के सामने कह रही है, पीछे तस्वीर में लटका इसका बाप भी सोच रहा होगा कैसी औलाद है?

जिस पिता की तस्वीर उनके पीछे लटकी है अगर वह देख पा रहा होता तो जरूर सोचता कि उसकी परवरिश में ऐसा मोड़ कैसे आ गया? यह मामला आज के समय में बदलते सामाजिक सोच और रिश्तों की गिरती समझदारी को भी दर्शाता है। बेटी की यह बात न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि रिश्तों की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। यह वीडियो कब का है? और कहां का है इसकी hindi.pardaphash.com इसकी पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि बाप की मौत का मजाक और पैसों की खातिर मां को सलाह की मेरी लाइफ सुधारने के लिए दूसरा बाप ढूंढो और कल को क्या पता वो ही सुगर डैडी इसको अपने बच्चे की मां बना के मां और बेटी दोनों पे हाथ चला दे? शर्म नहीं आई इस नामाकूल लड़की को बाप की मौत का मजाक सिर्फ इसलिए क्यूंकि इसको पैसे से प्यार हैं। थू हैं ऐसी लड़की पर।

दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि “टेस्ट ड्राइविंग” के बाद हाजिर है “सुगर डैडी”!लड़की कह रही है कि “मम्मी विधवा होने का कुछ तो फायदा उठाओ, कोई अमीर बुड्ढा पकड़ कर मुझे एक अमीर बाप दे। शर्म लाज सब बेंच खाए हैं। देश किस दिशा में जा रहा है? छद्म नारीवाद का नंगा नाच हो रहा है।