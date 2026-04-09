KKR vs LSG Live Streaming : आज आईपीएल में केकेआर की लखनऊ से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

KKR vs LSG Live Streaming : आज (9 अप्रैल) आईपीएल 2026 का 15वां कोलकाता में खेला जाना है, जहां पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बिलकुल नहीं चाहेगी कि लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ मैच के अंक उन्हें बांटने पड़े। कोलकाता ने अब तक तीन मैच खेले हैं और उसके कुल 1 अंक है, जो उसे पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच रद्द होने के बाद मिले थे, जबकि लखनऊ ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के बाद जबरदस्त वापसी की है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत ने उन्हें 2 अंक दिला दिये हैं। आइये जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 15वां मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

KKR vs LSG : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 15वां मैच कब खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 15वां मैच गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

KKR vs LSG : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 15वां मैच कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 15वां मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा।

KKR vs LSG : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

KKR vs LSG : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

KKR vs LSG : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

KKR vs LSG : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 15वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।