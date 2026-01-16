  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. सऊदी अरब के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नासिर बिन रादान अल-रशीद अल-वदाई का 142 वर्ष की आयु में निधन, देश में छाई शोक की लहर

सऊदी अरब के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नासिर बिन रादान अल-रशीद अल-वदाई का 142 वर्ष की आयु में निधन, देश में छाई शोक की लहर

सऊदी अरब (Saudi Arabia) में देश का सबसे उम्रदराज व्यक्ति बताए जाने वाले नासिर बिन रदान अल राशिद अल वदाई (Nasser bin Radan Al-Rashid Al-Wadai) का निधन हो गया है। गल्फ न्यूज (Gulf News) के मुताबिक, उनकी मौत 8 जनवरी को राजधानी रियाद में हुई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सऊदी अरब (Saudi Arabia) में देश का सबसे उम्रदराज व्यक्ति बताए जाने वाले नासिर बिन रदान अल राशिद अल वदाई (Nasser bin Radan Al-Rashid Al-Wadai) का निधन हो गया है। गल्फ न्यूज (Gulf News) के मुताबिक, उनकी मौत 8 जनवरी को राजधानी रियाद में हुई।

पढ़ें :- सऊदी अरब और यूएई में तनातनी, दोनों देशों में टकराव कितना गंभीर है?

गल्फ न्यूज के मुताबिक, उनके जनाजे की नमाज धाहरान अल जनूब में अदा की गई, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव अल राशिद (Al-Rashid) में दफनाया गया। बताया जाता है कि अल वदाई अपने पीछे 134 बच्चे और पोते-पोतियां छोड़ गए हैं।

1884 में जन्म, कई पीढ़ियों का दौर देखा

सऊदी मीडिया का कहना है कि अल वदाई (Al-Wadai) का जन्म 1884 में हुआ था। यह वही साल था जब अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय तक सऊदी अरब का एकीकरण भी नहीं हुआ था। परिवार के मुताबिक, अल वदाई ने देश के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज से लेकर मौजूदा शासक किंग सलमान तक का दौर देखा। उन्होंने कई राजाओं, पीढ़ियों और ऐतिहासिक बदलावों को अपनी आंखों से देखा।

देखें उनके जनाजे का वीडियो

पढ़ें :- Video-सऊदी में मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, मुख्य इमाम ने लोगों से इसके पवित्रता का सम्मान करने की अपील

पढ़ें :- Video Viral : ब्राजील में तूफान का कहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिरी, इलाके को किया गया सील

110 साल में निकाह, 40 से ज्यादा बार हज

अल वदाई की जिंदगी को खास बनाने वाली बातें भी कम नहीं थीं। परिवार का कहना है कि उन्होंने 110 साल की उम्र में आखिरी बार निकाह किया था और बाद में उनके यहां एक बेटी भी पैदा हुई.धार्मिक आस्था के मामले में भी वे बेहद समर्पित थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 40 से ज्यादा बार हज यात्रा पूरी की थी।

142 साल की उम्र पर उठे सवाल

हालांकि, उनकी उम्र को लेकर विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेट्रो न्यूज से बातचीत में ब्रिटिश सोसाइटी फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के चेयरमैन डेविड वीनकोव ने कहा कि किसी व्यक्ति का 142 साल तक जीवित रहना बेहद असंभव लगता है। उनके मुताबिक, 100 साल की उम्र के बाद हर अगला साल जी पाना सिक्का उछालने जैसा होता है। यानी संभावना तो होती है, लेकिन बहुत कम। उन्होंने कहा कि 142 साल तक पहुंचना ऐसा है जैसे 40 बार लगातार सिक्का उछालने पर हर बार एक ही तरफ गिर जाए।

दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा उम्र जीने वाले लोग

अब तक के सत्यापित रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र जीने वाली महिला जीन कैलमेंट थीं, जिनकी उम्र 122 साल थी। इसके बाद काने तनाका जैसी शख्सियतों के नाम आते हैं।

पढ़ें :- CIA के पूर्व अफसर का सनसनीखेज दावा, बोले-पाक ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार, हमने मुशर्रफ को 'खरीद' लिया था

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सऊदी अरब के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नासिर बिन रादान अल-रशीद अल-वदाई का 142 वर्ष की आयु में निधन, देश में छाई शोक की लहर

सऊदी अरब के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नासिर बिन रादान अल-रशीद अल-वदाई का...

Video-बिजनौर के नगीना में कुत्ता 36 घंटे से हनुमान जी की प्रतिमा की कर रहा है परिक्रमा, चमत्कारिक दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

Video-बिजनौर के नगीना में कुत्ता 36 घंटे से हनुमान जी की प्रतिमा...

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी पालिका बाजार-चांदनी चौक की झलक

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी...

रैपिड-ट्रेन में रोमांस करने वाले छात्र-छात्रा की हुई सगाई , शादी का मुहूर्त शुरू होते ही वैवाहिक बंधन में बंध जाएगा जोड़ा

रैपिड-ट्रेन में रोमांस करने वाले छात्र-छात्रा की हुई सगाई , शादी का...

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के धाकड़, यूजर्स बोले- कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां...

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के...

Optical Illusion: ​सुपर जीनियस ही इस फोटो में ढूंढ़ पाएंगे 2026, अगर जिगर में दम हो तो ढूंढ़ निकालें

Optical Illusion: ​सुपर जीनियस ही इस फोटो में ढूंढ़ पाएंगे 2026, अगर...