Bihar Election 2025 : ना प्रचार , ना रोड शो .... बिहार में साथ क्यों नहीं दिख रहे PM मोदी और CM नीतीश एक साथ , धर्मेंद्र प्रधान से जाने कारण

बिहार विधानसभा चुनाव  का  दूसरा  चरण मतदान कल है। इसके बाद 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। ऐसे में चुनाव की स्थिति  देखते हुए लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अब वहीं  चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने NDA की योजनाओं के बारे में काफी बात की है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं।  तो उन्होंने कहा, "यह हमारी योजना का हिस्सा है।

इसके साथ ही ध्रमेन्द्र  प्रधान  ने  कहा  कि  हमने तय किया है कि हम सभी अलग-अलग चुनाव प्रचार करेंगे।” उन्होंने कहा, “चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के निमंत्रण पर 7-8 सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया था। 24 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गाँव समस्तीपुर में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सहित एनडीए के सभी नेता मौजूद थे। यह हमारी योजना का हिस्सा है। हमने तय किया है कि हम सभी अलग-अलग चुनाव प्रचार करेंगे।”

अगर नीतीश फिर से नाराज हो गए तो क्या होगा?

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि अगर सीएम नीतीश कुमार फिर से नाराज हो गए तो क्या होगा? इस पर प्रधान ने कहा- “नीतीश कुमार को अहंकारी कहना उनके साथ अन्याय है। भारतीय राजनीति में बहुत कम परिपक्व और शांत दिमाग वाले नेता हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। वह परिपक्व और दृढ़ दिमाग वाले हैं। उनकी अपनी नीतियां हैं। हमारी राय समान है, यही कारण है कि हम एनडीए में हैं। कुछ चीजों पर उनकी स्वतंत्र राय है, और हम इसका सम्मान करते हैं। एनडीए एक सामाजिक गठबंधन है, राजनीतिक नहीं। अगर एनडीए ऐसा ही रहता है, तो नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे। यह बिहार के विकास का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला है।”

महिला और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे?

क्या इस चुनाव में महिला और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे, यह पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- “विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर युवा और महिला मतदाता एकजुट हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व उनकी  इक्षा को पूरा कर सकता है। इसलिए वे आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस बार उम्मीद है कि आकांक्षाएं पूरी होंगी।”

तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी पर राय?

धर्मेंद्र प्रधान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के वादे पर कहा कि वे कहते हैं, “बिहार में 2.75 करोड़ परिवार हैं। बिहार का बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपये है। 2.75 करोड़ का वेतन 12-15 लाख करोड़ रुपये होगा। यह सूरज, चांद और तारे देने का वादा करने जैसा है। बिहार के युवा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और युवा जानते हैं कि कौन ऐसा कर सकता है। जिन्होंने ज़मीन छीन ली और जिनकी राजनीति सिर्फ़ अपने परिवार तक सीमित है, क्या वे ऐसा कर सकते हैं?… जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दो भाई (प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार) बिहार का विकास करेंगे, तो यह बिहार के लोगों को एक आश्वासन देता है।

राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ‘जनरेशन Z’ वाले बयान पर कहा- “राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उन्हें देश की समझ नहीं है। जिन लोगों ने शुरू से ही जनरेशन Z का गला घोंटा है, वे अब नसीहत दे रहे हैं? उनका क्या अधिकार है? विपक्ष के नेता होने के नाते, वे संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाना चाहते हैं? क्या उन्हें संविधान, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और सुरक्षा बलों को गाली देने का अधिकार है? वे एक संपन्न परिवार से आते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे कहते हैं, वही होना चाहिए। जनरेशन Z इस अहंकार को तोड़ रही है।”

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बोले धर्मेंद्र प्रधान

सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेद्र प्रधान ने कहा, “जहां तक नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का सवाल है, वह हर दिन 250 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पिछले दो महीनों में, मैं उनके लगातार संपर्क में हूं, मैं उन्हें पिछले 20-25 वर्षों से जानता हूं और मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। हम किसी की उम्र के आधार पर उसके स्वास्थ्य का आकलन कैसे कर सकते हैं? एनडीए के सभी दलों के बीच पूर्ण एकता, समझ और विश्वास है।”

 

 

 

