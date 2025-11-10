Bihar Election 2025: दूसरे चरण का मतदान कल, नीतीश कुमार के Health पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- वह स्वस्थ हैं, डेली कर रहे यात्रा

  1. हिन्दी समाचार
बिहार चुनाव को लेकर लगातार  जुबानी जंग जारी है । 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो गया  है । अब दूसरे चरण  का मतदान अब मंगलवार (11 नवंबर) को होना है। 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगाए हुए हैं। आइए जानते हैं की क्या चल   रह है कौन क्या कह रह  है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कल ऐतिहासिक मतदान होगा: ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “बिहार में NDA की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में जिस तरह से बिहार की जनता ने NDA का साथ दिया है, हम कह सकते हैं कि बिहार में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कल भी ऐतिहासिक मतदान होगा।”

इनका हारना तय, हल्ला करने से कुछ नहीं होता: गिरिराज सिंह

बता दें कि वोट चोरी के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलीयत है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में केस करना चाहिए। केवल हल्ला करने से नहीं होता। SIR पर भी हल्ला किया। इनका हारना तय है। ये पहले से वातावरण बना रहे हैं।”

यूपी की तरह बिहार भी बनेगा उत्तम प्रदेश: संजय निषाद

उत्तर प्रदेश के कैबिनट मंत्री संजय निषाद ने कहा, “बिहार में खुशहाली लाने और एनडीए सरकार को सत्ता में लाने के लिए, लोगों को अपने वोट के ज़रिए अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। विकास तभी होता है जब केंद्र और राज्य सरकारें एक जैसी हों। लोग ‘बिहारी’ शब्द को अपमानजनक मानते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार को फिर से बेहतर बनाने का फैसला किया। जैसे उत्तर प्रदेश ‘उत्तम प्रदेश’ बना, वैसे ही पीएम मोदी ने सोचा कि बिहार भी ‘उत्तम प्रदेश’ बने।”

160 सीटें जीतेगा NDA: महेश शर्मा

भाजपा नेता महेश शर्मा ने कहा, “बिहार की जनता ने भी महसूस किया है कि पिछले 20 सालों में बिहार अपने शिखर पर पहुंचा है, और पिछले 20 सालों का इतिहास आज भी लोगों की स्मृतियों में ताज़ा है। जब आप उनकी तुलना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आज का बिहार विकास के एक नए सफ़र पर चल पड़ा है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम हो रहा है। मेरा मानना ​​है कि इन सबके कारण, इस बार एनडीए लगभग 160 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार कहीं बेहतर सरकार होगी।

स्वस्थ हैं नीतीश कुमार, डेली 250 किमी. की यात्रा कर रहे: धर्मेंद्र प्रधान

सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “… जहां तक नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का सवाल है, वह हर दिन 250 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पिछले दो महीनों से मैं उनके लगातार संपर्क में हूं। मैं उन्हें पिछले 20-25 वर्षों से जानता हूं और मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। हम किसी की उम्र के आधार पर उसके स्वास्थ्य का आकलन कैसे कर सकते हैं? एनडीए के सभी दलों के बीच पूर्ण एकता, समझ और विश्वास है”

साथ क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रहे मोदी-नीतीश?

केंद्रीय मंत्री और भाजपा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से जब पूछा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, “यह हमारी योजना का हिस्सा है। हमने तय किया है कि हम सभी अलग-अलग चुनाव प्रचार करेंगे।” उन्होंने कहा, “चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के निमंत्रण पर 7-8 सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया था। 24 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गाँव समस्तीपुर में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सहित एनडीए के सभी नेता मौजूद थे। यह हमारी योजना का हिस्सा है। हमने तय किया है कि हम सभी अलग-अलग चुनाव प्रचार करेंगे।”

बिहार चुनाव में कांग्रेस साफ हो जाएगी: दिलीप घोष

भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, “अगर वोट चोरी हुई है तो कांग्रेस जीतती कैसे है? कांग्रेस वोट चोरी कर रही है क्या? यह सब बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। इस बार बिहार चुनाव में कांग्रेस साफ हो जाएगी।”

प्रियंका गांधी ने की 10 रैलियां

इस बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पहली बार बिहार में प्रचार किया। उन्होंने 10 रैलियां और एक रोड शो किया। खराब मौसम के कारण उन्हें एक सभा रद्द करनी पड़ी जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका।

अमित शाह ने की 37 रैलियां

गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे व्यापक और सघन प्रचार अभियान चलाया। वे कई दिनों से बिहार में ही डेरा डाले हुए थे और और उन्होंने 37 सभाएं की। अमित शाह ने रविवार को सासाराम और अरवल में सभाएं कीं। ये दोनों इलाके भाजपा के लिए अपेक्षाकृत कमजोर माने जाते हैं और इसलिए शाह की विशेष निगाह में रहे।

कल सुबह दूसरे चरण का मतदान

आज दिन भर बिहार में चुनाव प्रचार पर रोक लगी रहेगी, जिसके बाद कल सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे।

पहले चरण में 65 फीसद मतदान

पहले चरण में बिहार में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो बिहार के लिए अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत वाला मतदान रहा है।

सभी बूथों पर तैयारी जारी

कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं ।

दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी पूरी

बिहार में पहले चरण का मतदान गुरुवार को समाप्त हो गया था।  इसके बाद दूसरे चरण का मतदान कल है।

