U19 World Cup 2026: आज भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Bangladesh U19 World Cup Live Streaming : आज 17 जनवरी 2026 को आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वें मैच भारत की भिड़ंत बांग्लादेश से होने वाली है। इस एडिशन में भारत का यह दूसरा मैच होगा। आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम ने पहले मैच में यूएसए को हराया था। जबकि बांग्लादेश शनिवार को अपने अभियान की शुरुआत करने वाला है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को फैंस कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND U19 vs BAN U19 : भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को खेला जाएगा।

IND U19 vs BAN U19 : भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

IND U19 vs BAN U19 : भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटा पहले 12.30 बजे होगा।

IND U19 vs BAN U19 : भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मैच का टीवी पर आप लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं।

IND U19 vs BAN U19 : भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 7 वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 7 वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉस्टार ऐप पर होगी।

