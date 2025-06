Video Doomsday Fish: भारत के इस राज्य में मिली ‘प्रलय की मछली’, बड़ी तबाही के संकेत; जानिए इसके पीछे की कहानी

Doomsday Fish: समुद्र अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए बैठा है। इसकी गोद में बहुत से विचित्र चीजें और जीव रह रहे हैं। जिनमें से कुछ गहरे और अंधेरे लहरों के नीचे ही रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीवों के बाहर आने को अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसी कड़ी में डूम्सडे फिश यानी “प्रलय की मछली” से जुड़े कई मिथकों और किंवदंतियां लोकप्रिय रही हैं। वहीं, भारत में इस जीव के दिखने के बाद यह मछली चर्चा का विषय बनी हुई है।

अँधेरे में और समुद्र की लहरों के नीचे रहने वाली “प्रलय की मछली”, जिसका असली नाम ओरफ़िश को लोग बहुत कम ही देख पाते हैं, फिर भी जब यह दिखाई देती है और किनारे पर आती है, तो इसके डरावने रिबन जैसे शरीर और डरावनी छवि के कारण लोगों की रूह कांप जाती है। विशालकाय ओरफिश आश्चर्यजनक रूप से लगभग 9 मीटर (30 फीट) तक बढ़ सकती है, और नारंगी लाल पंखों और धागे जैसी पूंछ के साथ इसका रिबन जैसा शरीर इसे डरावना बनाता है और इसे एक घुमावदार, लहराती गति में चलने में मदद करता है। यह मछली मेसोपेलाजिक क्षेत्र में रहती है, आमतौर पर 200 मीटर और 1,000 मीटर की गहराई के बीच, जो समुद्र के भीतर काफी गहरा है, हाल ही में, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब दुनिया भर में इस अशुभ मछली के लगभग 20 दृश्य देखे गए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ़्ते दो अलग-अलग घटनाओं में, गहरे समुद्र में पाई जाने वाली दुर्लभ ओरफ़िश – जिसे “प्रलय की मछली” का उपनाम दिया गया है – तमिलनाडु, भारत और तस्मानिया के समुद्र तटों पर बहकर आई है, जिससे प्राचीन किंवदंतियाँ और ऑनलाइन अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ संस्कृतियों का मानना ​​है कि ओरफ़िश प्राकृतिक आपदाओं का अग्रदूत होती हैं।

#DOOMSDAYFISH Nature is trying to convey something to us, or just superstition

In two separate incidents this week, rare deep-sea oarfish — nicknamed “doomsday fish” — have washed up on beaches in Tamil Nadu, India, and Tasmania, stirring ancient legends and online… pic.twitter.com/o7v9JsM3OH

— Chennai Weather-Raja Ramasamy (@chennaiweather) June 6, 2025