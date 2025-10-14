दमाद के सामने जोड़े हाथ, रो कर बेटी को साथ......ज्योति सिंह के पिता पवन सिंह पर लगाए सनसनीखेज आरोप

  1. हिन्दी समाचार
भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता  पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच अनबन का मामला तूल पकड़ते जा रहा  है। इस ये सिर्फ पब्लिक या सोशल मीडिया तक नहीं सीमित रहा बल्कि राजनीति के गलियों में बह रहा है। आपको बता दें के पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ना चाहती हैं।  रिपोर्ट्स केमुताबिक, ज्योति सिंह ने घोषणा की है कि वह काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं. यह ऐलान तब आया है जब पवन सिंह और उनके बीच मतभेद चरम पर हैं।  दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं । अब इसी बीच ज्योति सिंह के पिता ने भी पवन सिंह के खिलाफ बोला है।

पवन सिंह के  ससुर ने लगाया बड़ा आरोप

ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह ने बेटी के इस फैसले पर बात करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि “ज्योति सिंह ने कह दिया है कि अब वह किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगी.” “ज्योति ने मुझसे कहा है कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती, तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेगी.” पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने दामाद पवन सिंह को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया। ज्योति के पिता ने कहा कि लगभग तीन महीने पहले वह लखनऊ में पवन सिंह से मिलने गए थे, जहां उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था.

रामबाबू सिंह ने कही ये बात

“मैं किसी तरह अंदर गया और पवन सिंह से हाथ जोड़कर, रो-रोकर कह रहा था कि सब कुछ भूल जाइए, घर की बात घर में सुलझा लीजिए.” “मैंने पवन सिंह से कहा था कि ज्योति ने आपके लिए तपस्या की है. लोकसभा चुनाव के दौरान जब आप एसी में आराम कर रहे थे, उसने दिन-रात धूप में लोगों के बीच रैली की थी.” उन्होंने यह भी कहा, “मेरी बेटी जैसी लड़की अब उन्हें नहीं मिलेगी. उसे खोने की सबसे बड़ी गलती खुद पवन सिंह ने की है.” रामबाबू सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद जब ज्योति ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ‘अभी बहुत दम बाकी है, हम हारे नहीं हैं’, तब काराकाट के लोगों ने ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था।

